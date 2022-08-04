DDK: Kamu vicdanını rahatlatmak adına KPSS iptal edildi

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, KPSS'nin iptaline ilişkin olarak, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.