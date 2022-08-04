KPSS iptal edildi!

Şaibe iddialarıyla gündeme gelen, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklandı.

Öte yandan 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos’taki oturumlar da ertelendi.

Yeni sınav takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

KPSS'nin hemen ardından sınavda sorulan çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarındaki sorularla birebir aynı olduğu ortaya çıkmıştı.

Büyük tepki çeken ve şaibe yaratan bu olayın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖSYM Başkanı'nı görevden almış, yerine yeni bir isim atamıştı.

Sürece ilişkin soruşturma sürerken, önceki gün yayınevine polis operasyonu düzenlenmiş, kitaplara el konulmuştu.