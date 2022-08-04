ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığı skandalının ortaya çıkmasıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün için Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

Dün gece saatlerinde yayımlanan karar ile Halis Aygün görevden alındı.

4 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Aygün’ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM başkanı olarak atandı.

Rektör atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

Bayram Ali Ersoy kim?

ODTÜ Matematik Bölümünden 1996’da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012’de doçent, 2017’de profesör unvanını aldı. Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy’un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020’den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.