Zafer Havalimanı'nı işleten şirkete milyonlar ödendi

Kütahya'da yapılan Zafer Havalimanı'nı işleten şirkete, yolcu garanti sayısı nedeniyle devletin kasasından 5 milyon Euro ödendiği ortaya çıktı.

Kütahya'da "yap-işlet-devret" (YİD) modeliyle inşa edilen Zafer Havalimanı'nı işleten şirkete, söz verilen yolcu garanti sayısı nedeniyle devletin kasasından 5 milyon Euro ödendiği öğrenildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, havalimanına verilen yolcu garanti sayısı, neredeyse toplam 1,6 milyon kişinin yaşadığı Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin nüfusu kadar. 5 milyon Euro'nun ise yalnızca 2012'den bu yana tutmayan rakamlar nedeniyle 2018 yılına kadar ödenen para olduğu belirtildi.

28 YIL İŞLETİLECEK

Konuyla ilgili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Şehirler göç veriyor nüfus azalıyor ama yolcu garanti sayısı artıyor. 3 ildeki vatandaşların neredeyse tamamını uçursak yolcu garanti sayısı karşılanmıyor. 28 yıllığına işletme hakkı verildi. Tam bir kara delik" diye konuştu. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, verilen yolcu garantisinin sadece yüzde 5'inin gerçekleştiğini belirtti.

Zafer Havalimanı Kütahya, Afyon ve Uşak bölgesi için 50 milyon Euro yatırım maliyetiyle, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olarak yapıldı. Sayıştay raporuna göre, 2012 yılında hizmete giren havalimanı için yolcu garanti sayısı da her yıl artıyor.

2019 yılı için verilen yolcu garanti sayısı 2020 için 1 milyon 279 bin 352. Bu üç ilin nüfusu ise toplamda 1 milyon 652 bin 920.