2020 yılı için yandaş müteahhitlere 18.8 milyar lira garanti ödemesi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, kamu özel işbirliği çerçevesinde tamamlanıp hizmete alınan şehir hastanelerinin cari giderlerini karşılamak üzere 4,8 milyar lira, bina kullanım ve zorunlu hizmetler için 5,7 milyar lira, ulaştırma projeleri için 8,3 milyar lira kaynak ayrıldı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan bilgilere göre, kamu özel işbirliği (KÖİ) çerçevesinde yap-işlet-devret (YİD), yap-işlet (Yİ), yap-kirala-devret (YKD) ve işletme hakkı devri (İHD) olmak üzere dört temel model uygulanıyor. Bu modeller uygulanarak 1986 yılından bu yana 246 uygulama sözleşmesi imza altına alındı. Yatırım büyüklüğü 67,5 milyar dolara ulaşan KÖİ projeleri çerçevesinde 2020 yılında müteahhit firmalara yapılacak garanti ödemeleri için 18.8 milyar lira ayrıldı.

PROJELER YANDAŞLARA VERİLDİ

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, tamamına yakını iktidara yakın müteahhit firmalara verilen bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü 2019 yılı fiyatlarıyla 67,5 milyar dolara ulaştı. Ulaştırma sektörü 41 milyar dolarlık yatırım tutarı ile bu projelerde ilk sırayı alırken 11,9 milyar dolarla enerji ikinci, 11,5 milyar dolarla sağlık üçüncü sırada yer aldı. Bu projelerden bugüne kadar 218’i tamamlanarak işletmeye alınırken, 28 projenin yapımına devam ediliyor.

GARANTİ ÖDEMELERİNDE İLK SIRA ŞEHİR HASTANELERİNİN

Yatırım Programı’na göre, yatırım büyüklüğü açısından şehir hastaneleri üçüncü sırada olmasına karşın garanti ödemelerinde ilk sıraya yerleşti. Şehir hastanelerinin bakım, onarım, bilgi işlem, temizlik ve yemek gibi Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanan cari giderleri için 4,8 milyar lira, bina kullanım ve zorunlu hizmetler için ise 5,7 milyar lira ödeme yapılması planlanıyor. Ulaştırma projelerinin garanti ödemeleri için ise 8,3 milyar lira kaynak ayrıldı.

Sağlık yatırımlarında kamu-özel iş birliği yöntemiyle toplam 30 bin 815 yatak kapasitesine sahip 20 şehir hastanesi projesinin sözleşmesi imzalandı. 13 bin 423 yatak kapasiteli Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, Ankara Bilkent, Eskişehir ve Bursa şehir hastaneleri hizmete alındı. Hedeflenen rakama ulaşıldığında garanti ödemelerinin daha da büyümesi öngörülüyor.

TARTIŞMALI PROJEYE YENİ YASA

Programa göre, KÖİ modeliyle işletilen hava meydanlarındaki yolcunun toplam yolcu trafiği içindeki payı ise 2018 yılı sonunda iç hatlarda yüzde 70, dış hatlarda yüzde 97 olarak gerçekleşti. Yatırım maliyetlerinin çok üzerinde garanti ödemeleri ile imzalanan sözleşmeleri nedeniyle tepki gören ve 1986 yılından bu yana süren KÖİ projeleri için 2020’de mevzuat düzenlemesi yapılacağı da bildirildi. Proje süreçlerinin standarda kavuşturulması için proje hazırlık, ihale ve işletme süreçlerine ilişkin standart dokümanların hazırlanması çalışmalarına başlandığı, kanuna ilişkin teknik çalışmaların da bittiği bildirildi.

Kamu kaynakları aleyhine müteahhit firmalar lehine uzun yıllara yayılan yükü nedeniyle eleştirilen projeler için 2020 programında ‘risk paylaşımı’ hedefine de yer verildi.