Erdoğan'a 6 maddelik 'kamu kaynağı' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kamu imkanlarını belirli güç odaklarının tekelinden çıkarıp milletimizin emrine verdikçe içeride ve dışarıda çok güçlü adımlarla yolumuza devam etmeye başladık' dedi. Erdoğan'ın milletin emrine verdiği kamu imkanlarını 6 maddelik kısa bir liste haline getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda ilginç bir açıklamada bulundu.

"Kamu imkanlarını belirli güç odaklarının tekelinden çıkarıp milletimizin emrine verdikçe içeride ve dışarıda çok güçlü adımlarla yolumuza devam etmeye başladık" diyen Erdoğan'ın milletin emrine verdiğini söylediği kamu kaynaklarına ilişkin sadece 6 maddelik küçük bir hatırlatma yaptık.

1- İşsizlik fonundan Halkbank, Vakıfbank, Eximbank'a tam 11 milyar lira aktarıldı.





2- İşsizlik fonundan patronların kasasına tam 8,8 milyar lira aktarıldı.





3- AKP'nin neredeyse yıllık kârı kadar bir bedelle Koç'a sattığı Tüpraş...

4- Türk Telekom, TEKEL, İSDEMİR ve ERDEMİR'in patronlara teslim edilmesi.

5- Her ay otomatik zam yapan elektrik ve doğalgazın üretim ve dağıtım işlemlerinin özelleştirilmesi.

6- 3. Köprü, 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü için verilen "garanti" sayesinde patronlara devlet bütçesinden her yıl ödenen milyonlarca lira.