15 yıllık Akkuyu zararı: 26 milyar 932 milyon dolar

Havalimanına yolcu garantisi, şehir hastanelerine hasta garantisi veren AKP, elektrik üretim şirketlerine de elektrik alım garantisi veriyor. Üstelik piyasa fiyatının üzerinde, dövize endeksli.
Birgün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, Akkuyu Nükleer’de üretilecek elektrik için alım garantisi tıpkı yerli santrallerde olduğu gibi piyasa fiyatının üzerinde verildi.
Verilen garantilere göre hazine, 2023’te açılacak olan Akkuyu Nükleer’den 15 yıl boyunca 27 milyar dolar zarara uğrayacak.
Çünkü Akkuyu Nükleer, ürettiği elektriği devlete satarken piyasa fiyatının üzerine yüzde 325 kâr koyup satacak. İşte Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Akkuyu raporundan rakamlar;
SADECE 2018'DE 21 MİLYAR TL AKITILDI
Elektrik üretiminde arz fazlası bulunuyor. Kurulu güç yüksek olmakla beraber elektrik talebi yeterli değil.
Üstüne bir de özel şirketlerin borç yükü binince 10 yıl önce özelleştirilen enerji sektörünü ayakta tutmak 82 milyon yurttaşa düşüyor. Çeşitli isimler altında teşvik vermek için uydurulan bahanelerin sonucunda sadece 2018 yılında kamudan bu şirketlere 21 milyar TL ödenmiş oluyor.
TOPLAMDA NE KADAR TEŞVİK VERİLDİ?
ALIM GARANTİSİYLE İLAVE ÖDEMELER
Alım garantileri piyasa fiyatının üzerinde ve dövize endeksli olunca şirketlere ilave ödemeler yapılması gerekti. Peki alım garantisi uygulamasının başladığı 2016 eylül ile aralık 2019 arasında tahmini olarak hangi şirkete ne kadar ilave ödeme yapıldı?
*TOPLAM ÖDEME: 3 milyar 700 milyon TL