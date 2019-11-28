15 yıllık Akkuyu zararı: 26 milyar 932 milyon dolar

Kamu kaynakları özel şirketler için seferber edilirken Rusya da ballı teşviklerden nasibini aldı. Elektrik alım garantisi piyasa fiyatının çok üzerinde, dövize endeksli verildi. Akkuyu'ya 15 yılda 26 milyar 932 milyon dolar alım garantisi ödemesi yapılacak.

Havalimanına yolcu garantisi, şehir hastanelerine hasta garantisi veren AKP, elektrik üretim şirketlerine de elektrik alım garantisi veriyor. Üstelik piyasa fiyatının üzerinde, dövize endeksli.

Birgün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, Akkuyu Nükleer’de üretilecek elektrik için alım garantisi tıpkı yerli santrallerde olduğu gibi piyasa fiyatının üzerinde verildi.

Verilen garantilere göre hazine, 2023’te açılacak olan Akkuyu Nükleer’den 15 yıl boyunca 27 milyar dolar zarara uğrayacak.

Çünkü Akkuyu Nükleer, ürettiği elektriği devlete satarken piyasa fiyatının üzerine yüzde 325 kâr koyup satacak. İşte Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Akkuyu raporundan rakamlar;

Devletin kontrolündeki piyasa fiyatı (kws başına): 0,029 dolar

Garanti edilen alım miktarı: 19 milyar kws

Garanti edilen fiyat (kws başına): 0,1235 dolar

15 yıl için garanti edilen tutar: 35 milyar 197 milyon 500 bin dolar

Devletin yıllık zararı (yıllık): 1 milyar 795 milyon 500 bin dolar

DEVLETİN 15 YILLIK ZARARI (15 yıllık): 26 milyar 932 milyon 500 bin dolar

SADECE 2018'DE 21 MİLYAR TL AKITILDI

Elektrik üretiminde arz fazlası bulunuyor. Kurulu güç yüksek olmakla beraber elektrik talebi yeterli değil.

Üstüne bir de özel şirketlerin borç yükü binince 10 yıl önce özelleştirilen enerji sektörünü ayakta tutmak 82 milyon yurttaşa düşüyor. Çeşitli isimler altında teşvik vermek için uydurulan bahanelerin sonucunda sadece 2018 yılında kamudan bu şirketlere 21 milyar TL ödenmiş oluyor.

TOPLAMDA NE KADAR TEŞVİK VERİLDİ?

Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması kapsamında piyasa fiyatı üzerinde ödeme tutarı: 11 milyar 777 milyon TL

Doğalgaz santrallerine yakıt maliyeti desteği: 6 milyar 800 milyon TL

Kapasite kullanım mekanizması ödemesi: 1 milyar 407 milyon TL

Yerli kömür santrallarından sabit fiyatla elektrik alımı için ilave ödeme tutarı: 1 milyar TL

Toplam ödeme: 20 milyar 984 milyon TL

ALIM GARANTİSİYLE İLAVE ÖDEMELER

Alım garantileri piyasa fiyatının üzerinde ve dövize endeksli olunca şirketlere ilave ödemeler yapılması gerekti. Peki alım garantisi uygulamasının başladığı 2016 eylül ile aralık 2019 arasında tahmini olarak hangi şirkete ne kadar ilave ödeme yapıldı?

Çelikler: 727 milyon TL

İçtaş-Limak 689 milyon TL

Konya Şeker 630 milyon TL

Bereket 573 milyon TL

Sabancı 287 milyon TL

Kolin 250 milyon TL

Ciner 246 milyon TL

Aksa 176 milyon TL

Odaş 103 milyon TL

Polat 18 milyon TL

*TOPLAM ÖDEME: 3 milyar 700 milyon TL