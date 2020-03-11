Virüs fırsatçıları sahnede: Maske ve kolonya fiyatlarında büyük artış

Yeni koronavirüs nedeniyle halk sağlığı sorunu fırsata çevirmek isteyenler yine harekete geçti. Maske fiyatları 10-15 liradan 180 liraya çıkarken, 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3.50 TL’den 15 liraya yükseldi.

Son dönemde koronavirüs nedeniyle kolonya ve maske fiyatlarındaki artış sürüyor.

Türkiye gazetesinden Canan Eraslan'ın haberine göre, Ocak ayı başında 12.50 lira olan 1 litrelik bidondaki kolonyanın fiyatı, mart başında 15.90 TL’ye çıkarken, bugün 33 liraya fırladı.

Aynı durum, dezenfektan fiyatlarında da geçerli. Ocak ayı başında 250 mililitrelik bir dezenfektanın fiyatı 3.50-5.00 lira arasındayken, bugün 15 lira etiketle satanlar var. Yine bir başka markanın 250 mililitrelik dezenfektanı, ocak ayında 8 liraydı. Şubat ayında 7 liraya düşen ürün, bugün 32 lira fiyatla satılıyor.

Aynı dezenfektanın toplu kullanım için olan ve 5 litrelik hacimli olanı ise ocak ayında 20-30 lira seviyesindeyken, aynı ürün bugün 92 lirayla 219 lira arasında satışa sunuluyor.

Virüse karşı kullanılan maskelerde ise durum faklı değil. Koronavirüs yayılmadan önce 10-15 lira olan maske fiyatları 180 liraya çıktı.