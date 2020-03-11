Virüs fırsatçıları sahnede: Maske ve kolonya fiyatlarında büyük artış

Son dönemde koronavirüs nedeniyle kolonya ve maske fiyatlarındaki artış sürüyor.
Türkiye gazetesinden Canan Eraslan'ın haberine göre, Ocak ayı başında 12.50 lira olan 1 litrelik bidondaki kolonyanın fiyatı, mart başında 15.90 TL’ye çıkarken, bugün 33 liraya fırladı.
Aynı durum, dezenfektan fiyatlarında da geçerli. Ocak ayı başında 250 mililitrelik bir dezenfektanın fiyatı 3.50-5.00 lira arasındayken, bugün 15 lira etiketle satanlar var. Yine bir başka markanın 250 mililitrelik dezenfektanı, ocak ayında 8 liraydı. Şubat ayında 7 liraya düşen ürün, bugün 32 lira fiyatla satılıyor.
Aynı dezenfektanın toplu kullanım için olan ve 5 litrelik hacimli olanı ise ocak ayında 20-30 lira seviyesindeyken, aynı ürün bugün 92 lirayla 219 lira arasında satışa sunuluyor.
Virüse karşı kullanılan maskelerde ise durum faklı değil. Koronavirüs yayılmadan önce 10-15 lira olan maske fiyatları 180 liraya çıktı.