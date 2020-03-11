Yeni koronavirüse dair her şey...

Dünya genelinde şu ana kadar 120 bin kişide görülen ve 4300 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü açıklandı. Vakanın görülmesi sonrası koronavirüsün etkileri, nasıl yayıldığı ve belirtileri yeniden gündeme gelirken, soL'da konuya ilişkin hazırladığımız haberleri bir kez daha okurların dikkatine sunuyoruz.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan yayılan yeni koronavirüs Çin'de büyük oranda kontrol altına alınırken, virüs Güney Kore, İtalya ve İran kaynaklı olarak yayılmaya devam ediyor.

Türkiye'ye de Avrupa kaynaklı olarak giren virüse ilişkin ilk vaka tespiti bugün 00.50'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Vakanın görülmesi sonrası koronavirüsün etkileri, nasıl yayıldığı ve belirtileri yeniden gündeme gelirken, soL'da konuya ilişkin hazırladığımız haberleri bir kez daha okurların dikkatine sunuyoruz.

HAZIR MIYIZ?

İlk koronavirüs vakası görülmeden kısa süre önce "Türkiye koronavirüse hazır mı?" diye sormuştuk. Sağlık sistemimiz, yöneticiler, hastaneler olası bir salgın için ne kadar hazırlıklı? Bu sorulara bir acil tıp asistanı yanıt verdi:

HIZLI TANI KİTİMİZE NE OLDU?

Sağlık Bakanı ihraç etmeye hazırlandığımızı duyurmuştu. Hastanelere az miktarda dağıtıldığı, idareli kullanılmasının istendiği öğrenilmişti. Kırgızistan ‘şimdiden’ 10 bin adet sipariş etmişti. Hızlı tanı kiti buharlaştı! Anlaşılan bakan müjde vermekte acele etmişti.

KORONAVİRÜSÜ TANIYIN, BUNLARA DİKKAT EDİN

Mikrobiyolog Arzu Bayram, Yeni Koronavirüs’ü soL için yazmıştı.

Solunum yolu ile bulaşan tüm virüslerden korunmak için bunlara dikkat edin:

Eller sık sık alkol bazlı sıvılar veya sabun ve su kullanarak temizlenmelidir;

Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun bükülmüş dirsek içi veya mendil ile kapatılmalı, mendil atılarak eller yıkanmalıdır;

Kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır;

Ateş ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçınılmalıdır (1 metre çapındaki alan);

Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünler tüketilmemelidir;

Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşayan kişiler, erken tıbbi yardım almak için bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve seyahat geçmişleri varsa sağlık uzmanıyla paylaşmalıdırlar;

Koronavirüslere karşı aşı veya özel bir antiviral ilaç bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalara semptomatik tedavi (sonuçları hafifleten, hastalık seyrinin etkilerini azaltan) uygulanmaktadır

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BAA'DAN ÖNEMLİ RAPORLAR

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 18 ülkeye daha yayılan 'Yeni Koronavirüs' salgınına ilişkin kapsamlı bir ön rapor açıkladı. Raporda virüse ilişkin merak edilen tüm sorulara yanıt verilirken, manipülasyonlara dikkat çekildi.

HER ŞEYE İNANMALI MIYIZ?

Koronavirüs salgını sonrası uzun süredir birçok gerçek dışı iddia gündeme geliyor, yersiz bir panik yayılıyor. Virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde Vuhan'a ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelmiş, Vuhan'da bulunan bir yurttaşımız gerçekte neler yaşandığını soL'a anlatmıştı:

NELER YAPILMALI?

İstanbul Tabip Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ortak basın toplantısı düzenleyerek yeni koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme yaptı.



AŞI İÇİN BİR YILA İHTİYAÇ VAR

Bir süredir gündemimizde Yeni Koronavirüs var. Ondan önce Ebola'yı, SARS'ı konuşuyorduk. Peki hayvandan insana geçen virüsler neden son yıllarda bu kadar önem kazandı? Bu soruyu ve güncel salgında durumu Koronavirüs Bilimsel Kurul üyesi Alpay Azap'la konuştuk.



KÜBA İLACI ETKİLİ OLDU

Küba’nın 1986 yılında geliştirdiği interferon alpha 2B’nin yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığın tedavisinde etkili olduğu gözlemlenmişti. İlaç çeşitli viral enfeksiyonlarla mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılıyor.



TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS SINAVI

Koronavirüs artık 'kapımıza' geldi. Belki bugün, geçen hafta İran’dan ülkemize girmiş, henüz hastalık belirtileri göstermeden bedenindeki virüsü başkalarıyla paylaşarak aramızda dolaşanlardan biri hastalanacak ve Türkiye de virüsün yayıldığı ülkeler arasına girecek. Akif Akalın, soL için yazdı: