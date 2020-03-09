Yurt dışına gidecekler için uyarı listesi açıklandı: 14 gün kuralı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarı listesi açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralına uyulmasını istedi.

​"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır" diyen Koca, "Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir. Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım" ifadesini kullandı.