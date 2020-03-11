Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk yeni koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca vakanın hangi ilde olduğunu açıklamadı.
Geceyarısından sonra açıklama yapan Koca şunları söyledi:
- "Komşu ülkeler aldığımız önlemleri almadı. Salgınların kaçınılmaz tarafları var."
- "Üzücü ama korkutucu olmayan bir haber var. Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı."
- "Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir."
- "Hasta izole edilmiştir, virüsü Avrupa temasıyla aldığı bilinmektedir; yakın çevresi ve ailesi gözetim altındadır."
- "Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın, 14 gün kuralına uyun."
- "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir."