Küba, salgın tehdidiyle mücadelede örgütlü halkına ve sağlık sistemine güveniyor

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, ülkede henüz Kovid-19 vakası görülmediğini ancak virüsün gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Cruz Küba halkının örgütlü olmasının bu tehlikeye karşı mücadelede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, katıldığı TV programında ülkenin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri açıkladı.

Granma’da yer alan habere göre Marrero Cruz, Küba’da henüz Kovid-19 vakası görülmediğini ancak virüsün özelliklerinin onun büyük bir tehlike oluşturduğunu gösterdiğini söyledi.

Marrero Cruz, Küba halkının örgütlü bir halk olmasının bu tehlikeye karşı mücadelede de büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.

Programa Başbakan Yardımcısı Roberto Morales Ojeda ve Kamu Sağlık Bakanı Dr. José Ángel Portal Miranda da katılarak konuya ilişkin bilgilendirme yaptılar.

Sosyalist Küba’nın iyi örgütlenmiş bir halk sağlığı sistemi olduğunu vurgulayan Cruz, bunun salgın tehdidine karşı tamamen eşgüdümle karşılık verilmesine olanak sağladığını söyledi.

Ülkenin tutkulu ve özverili sağlık çalışanlarına güvendiğini dile getiren Cruz, yeni koronavirüs salgını tehdidine karşı mücadelenin herkesin çabalarıyla verileceğini ve bunun yeni bir sınav olacağını belirtti.

'HALKIMIZ DİĞER MÜCADELELER GİBİ BUNDAN DA ZAFERLE ÇIKACAK'

Marrero Cruz “Halkımız çalışkan, disiplinli ve boyun eğmezdir; büyük zorluklara ve ABD’nin saldırganlığına karşı her gün gösterdiği direniş bunun kanıtıdır” dedi.

Kovid-19’un 100’den fazla ülkede 4 bine yakın insanın yaşamını yitirmesine yol açtığını belirten Marrero Cruz, Küba’nın salgının ilk ortaya çıktığı ve en çok kaybın verildiği Çin hükümeti ve halkıyla da dayanışmasını dile getirdi.



'DSÖ'NÜN TAVSİYELERİYLE UYUMLU ÖNLEMLER ALINIYOR'

Küba’nın salgın tehdidine karşı Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleriyle uyumlu önlemleri aldığını ve buna ilişkin oluşturulan Ulusal Plan’ı disiplinle uyguladığını dile getiren Marrero Cruz “Tüm gerekli önlemleri almaya ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Her gün Planı yeniden değerlendireceğiz, nüfusu bilgilendirecek ve her vakada gerekli kararları alacağız. Halkımız diğer savaşlarımızda olduğu gibi emin olabilir: Bu yeni mücadelemizden de zaferle çıkacağız” dedi.