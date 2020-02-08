BAA'dan güncel Yeni Koronavirüs raporu

29 Ocak 2020 tarihinde 'Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Salgını' başlığında bir ön rapor yayınlayan Bilim ve Aydınlanma Akademisi, konuyla ilgili güncellemeleri içeren ikinci bir rapor yayımladı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayan viral salgınla ilgili olarak 29 Ocak 2020 tarihinde “Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Salgını” başlığında bir ön rapor yayınlamıştı.

BAA, konuyla ilgili güncellemeleri içeren ilkinin devamı niteliğinde ikinci bir rapor yayımladı.

Raporun girişinde şöyle denildi:

Yeni evrimleşen ve salgın halinde yayılan yeni koronavirüsün geçen bir hafta içinde hastaların yalıtılması ve yolculuklarının engellenmesi sayesinde büyük ölçüde Çin içinde tutulduğu fark ediliyor. Öte yandan halk sağlığı önlemleri zayıf olan Afrika ülkeleri gibi yoksul ülkelere sıçramasından endişe ediliyor.

Bu salgının ortaya çıkışı bir yandan da ABD ve Çin arasında süren emperyalist hegemonya rekabetinin en gergin olduğu döneme denk geldi. Yeni salgının bir biyolojik silah olduğuna ilişkin hiçbir kanıt bulunamadı, ancak hem emperyalist rekabetin aldığı boyutu etkilemesi, hem de Çin’in dünya üretiminde ve büyümesindeki önemli rolü nedeniyle ekonomik, siyasi sonuçları olacağı düşünülüyor.

Bu ikinci raporda salgına ilişkin bilgilerin güncellenmesi dışında, ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları ele alınıyor, ilaç ve aşı üreten tekellerin rolü sorgulanıyor. Çin’deki yeni salgın halk sağlığı açısından değerlendiriliyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi yeni koronavirüs salgını sürecine ilişkin önemli gelişmeler olduğu takdirde raporlarını bu konuda güncellemeye devam edecektir.

Rapora, BAA'nın internet sitesinden erişebilirsiniz.