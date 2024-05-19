Aliyev ile baraj açılışından dönüyordu: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter 'kaza' yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin İran’ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde kaza yaptığı bildirildi. Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışından dönüyordu.

Tasnim haber ajansının haberine göre konvoyda 3 helikopter vardı. Bazı bakanları taşıyan 2 helikopter varış yerine güvenli bir şekilde inerken, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin “sert iniş” yaptığı belirtildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi yaptığı ilk açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı da helikopterde

Helikopterde Reisi’nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati, Tebriz İmamı Ayetullah El Haşim’in de yer aldığı belirtiliyor.

Press TV’nin haberine göre kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı ancak sis nedeniyle henüz helikopterin “sert iniş yaptığı” yer tespit edilemedi.

Anadolu Ajansı'nın hazırladığı grafikte Reisi'yi taşıyan helikopterin arandığı bölge gösteriliyor.

'Bazıları İran-Azerbaycan arasındaki bağdan memnun olmayabilir' demişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün iki ülke sınırında Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortak olarak inşa edilen Kız Kalesi Barajı’nın açılış törenine katılmıştı.

Reisi burada yaptığı konuşmada “Bazıları İran ile Azerbaycan arasındaki bağdan memnun olmayabilir ama bizim için önemli olan iki ulusun ve iki ülkenin çıkarlarıdır” demişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin ortak sınırındaki herhangi bir güvenlik sorununun iki ülkeye de zarar vereceğini söylemişti.

Hava koşulları nedeniyle drone ile arama yapılamıyor

Öte yandan İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre İran Kızılayı bölgeye gönderilen kurtarma ekibi sayısının 40 olduğunu duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının tüm olumsuz hava koşullarına karşın sürdürüldüğünü bildiren İran Kızılayı, bölgede sis nedeniyle havadan drone ile arama yapmanın mümkün olmadığını kaydetti.

İran Kızılayı Başkanı Pirhüseyin Kolivand bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere askeri birliklerin de gönderildiğini duyurdu.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili: Hayatları risk altında

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili İran Cumhurbaşkanı Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatlarının "helikopter kazası sonucu risk altında olduğunu" söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Hâlâ umutluyuz ancak kaza mahallinden gelen bilgiler oldukça endişe verici" dedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars ise, Reisi için dua etme çağrısı yaptı.

ABD'den ilk açıklama: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

CBS News'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları incelediklerini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray da ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.

Aliyev: Dualarımız Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yapmasından "ciddi şekilde" endişelendiklerini, İran'a "her türlü" desteğe hazır olduklarını belirtti.

Aliyev “Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, üst düzey heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberi bizleri ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte. Azerbaycan Cumhuriyeti komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının ölümü durumunda yerine birinci yardımcısı geçiyor

İran yasaları Cumhurbaşkanının ölümü durumunda görevi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın devralmasını ve ülkenin 6 ay içinde seçime gitmesini öngörüyor. İran'da halihazırda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir.