TKP: Emekçi halklar onurlarını çiğnetmez, onlarla 'sonra görüşemezsiniz'

ABD, AB ve diğer emperyalist ülkelerin gündeminde olduğu gibi Türkiye’nin gündeminde de savaş var. Bununla birlikte savaşın yarattığı yıkım, yerlerinden edilen binlerce insan, açlık ve yoksulluktan çok egemenler arasındaki restleşmeler, yapılan açıklamalar kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TKP’nin Sesi’nde bugün, emekçi halkların emperyalistler arasındaki rekabete seyirci kalmaması gerektiği vurgulanırken, onurlu ve tutarlı bir siyaset için çözümün sosyalizmde olduğu belirtiliyor.
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https://open.spotify.com/episode/6S2EpBQeSyQ5YxuxbuDlOn
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