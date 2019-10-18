TKP: Emekçi halklar onurlarını çiğnetmez, onlarla 'sonra görüşemezsiniz'

TKP, bugün yayımladığı sesli bültende iktidarın Suriye'de kazanmaya çalıştığı mevkinin emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin elini güçlendirdiğini söylerken şöyle dedi: Taşeronluk yarışında bir adım öne çıkmaya çalışan AKP, ne ülkesindeki ABD üslerine ses çıkarabilir ne de NATO’yu terk edebilir.

soL - Haber Merkezi