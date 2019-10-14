TKP sordu: Savaş ekonomisi kime yarıyor?

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve 'Barış Pınarı' adı verilen harekatın 6. günü dolarken, Türkiye Komünist Partisi günlük sesli bülteninde iç siyasette ve ülkede yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün yayımlanan sesli bülteninde Suriye'nin kuzeyine yönelen harekatın 6. gününde iç siyasette ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerin gündem dışı bırakıldığını belirtti ve harekatın sonuçlarını ele aldı.

MUHALEFET ERDOĞAN'A ÇALIŞIYOR

"Erdoğan, Suriye müdahalesiyle birlikte yaşanan gelişmelerde, “anti-emperyalist” kimliğine bürünerek, ABD ve AB karşıtlığını ülkenin iç siyasetinde sopa olarak kullanmaya devam ediyor" denilen bültende, kısa bir süre önce Erdoğan’ın geriletilmesi planı çerçevesinde ortaklaşmış olduğu söylenen muhalefet bloğunun eksiksiz olarak bu adımın destekçisi olduğu belirtiliyor ve şöyle deniliyor: "Ulusal çıkarlar ve terörle mücadele adı altında, Erdoğan’ın siyasi ömrü uzatılıyor. CHP başta olmak üzere, Erdoğan liderliğinde egemen bir ülkenin sınırlarına müdahalenin başarısı için duacı olunuyor."

ÜLKE İÇİN KUMAR SERMAYE İÇİN KAZANÇ KAPISI

Suriye müdahalesi ile birlikte Türkiye’nin ekonomisinde yaşanan gelişmelerin de üzerinde durulması gerektiğini söyleyen TKP, yabancı basında sürekli vurgulanan, Erdoğan’ın Suriye’ye müdahalesi ile büyük kumar oynadığı söylemlerine özellikle Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ışığında kuşkuyla bakmak gerektiğini öne sürüyor.

Harekatın ve savaş yanlısı politikaların ekonomik sonuçları hakkında şu değerlendirme yapılıyor: "Temel bir doğrumuz var, bu sorunun cevabını da bu doğru üzerinden yanıtlamak zorundayız; bu düzen içerisinde savaşın kazananı her zaman sermaye olacaktır. Savaşın faturası da tıpkı yaşanan krizler gibi emekçi halkımızın sırtına yüklenecektir."

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