TKP: AKP iktidarı ABD'nin suç ortağıdır

TKP’nin Sesi’nde bugün, Suriye’nin işgal edilmesinin baş sorumlularından olan ABD yönetiminin rolü vurgulanırken, AKP iktidarının suç ortaklığı gözler önüne seriliyor.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı”na ABD tarafından tepkiler gelmeye devam ediyor. Hem Trump hem de ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye’nin başına buyruk hareket etmesinin sonuçlarına katlanacağını, açıkladıkları yaptırımlarla kamuoyuna duyurdular. TKP’nin Sesi’nde bugün, Suriye’nin işgal edilmesinin baş sorumlularından olan ABD yönetiminin rolü vurgulanırken, AKP iktidarının suç ortaklığı gözler önüne seriliyor.

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/2aKu4QEKcZiG8HKICR9D41

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https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

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https://www.youtube.com/watch?v=pbdTXFMmD6Q