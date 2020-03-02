Erdoğan: Putin'le görüşeceğiz, artık orada neticeye kavuştururuz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, 'Perşembe günü Moskova'ya giderek orada Sayın Putin'le bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Artık orada ateşkestir veya atılacak diğer adımlardır, bunları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, STK'ları kabulünde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İdlib'de tarihi bir mücadele sürerken bize verdiğiniz bu destek çok anlamlı.

Yumruk gibi bir arada olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin vatan topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma mücadelesi olduğunu buradaki fotoğrafla bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz.

1,5 milyon mülteciyi sınırlarımıza sürüklemekle bize bir yük daha yüklemek istiyorlar. Aylar önce eğer yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız demiştim. Ama ciddiye almadılar. Şimdi kapıları açınca telefon üstüne telefon geliyor. Kapıları kapatın diyorlar. Ama artık bitti bu iş. Siz bu yükten nasibinizi alacaksınız.

Bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz. Ayrıca Şansölye Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Perşembe günü de Moskova'ya giderek orada Sayın Putin'le bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Artık orada ateşkestir veya atılacak diğer adımlardır, bunları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

Her bir şehidimize karşı onlarca rejim unsurunu etkisiz hale getirdik, çok ağır bedeller ödetiyoruz.

Neyrab havaalanını kullanılamaz hale getirdik.

Perşembe günü de Moskova'ya giderek orada Sayın Putin'le bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Artık orada ateşkestir veya atılacak diğer adımlardır, bunları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.