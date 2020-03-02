Putin: Rusya kimseyle savaşmayacak bir ortam yaratıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Kimseyle savaşmayacağız, ancak kimsenin bizimle savaşmaması için bir savunma oluşturuyoruz' açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi haber ajansı TASS'a "Vladimir Putin'e 20 soru" başlıklı röportaj verdi.

Putin, röportajda "Kimseyle savaşmayacağız, ancak kimsenin bizimle savaşmaması için bir savunma oluşturuyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın savunma bütçesi alanında dünyada yedinci sırada olduğunu söyleyen Putin, harcamaların günden güne azaldığını, diğer ülkelerinse arttığını kaydetti.

Rusya'nın dünyada "eşi olmayan" taarruz silahlarına sahip olduğunu ve "artık yetişmeye değil yetişilmeye çalışan bir ülke" olduğunu belirten Putin, bunun daha önce yaşanmadığını ve özgün bir durum oluşturduğunu söyledi.