Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrul­tusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halit Çelenk 2024 Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu.

Eserlerin değerlendir­ilmesinde; Halit Çelenk’in yaşamı, eser­leri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile hukuk ve/veya hukuk/toplumsal ilişkiler bağlantısının kurulması esas alındı.

Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen yarışmanın Seçici ve Düzenleyici Kurulu’nda Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen, Av. Ümit Altaş yer aldı.

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nü yazarı Murat Özveri olan “Bireysel İş İlişkileri Açısından Türkiye İşçi Hukuku” isimli kitaba verdi.

Akademik Destek Ödülü de Erdi Yetkin’e ait ‘Cezalandırılabilirliğin öne alınmasının bir görünüş biçimi olarak hazırlık hareketlerinden doğan ceza sorumluluğu’ konulu teze verdi.

Teşvik Ödülü ise bu yıl iki eser arasında paylaştırıldı: Seda Özkan’a ait ‘Etkili Parlamenter Muhalefetin Anayasal Esasları;Denetim Verileri Işığında Önerge Verme Eylemliliğine Çözümleyici Yaklaşım’ konulu tez ve Furkan Yılmaz’a ait ‘Hukukta Yorumun Sınıfsallığı’ konulu tezler.

Ödül töreninin 5 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’da yapılacağını duyuran Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu, "Çelenk ailesi, Seçici Kurul üyeleri ile destekçi kuruluşumuz TBB’nin katılacağı ve açılışını yapacağı törene tüm basın kuruluşları davetlimizdir." mesajını yayınladı.