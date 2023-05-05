Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri bugün TTB Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını TBB Başkanı Erinç Sağkan yaptı. Sağkan'ın ardından sanatçı Erdal Erzincan bir dinleti sundu.

Tören ödül almaya değer görülen eserlerin ilan edilmesi ve ödüllerin sahiplerine verilmesiyle devam etti.

Günün kapanış konuşmasını ise Serpil Çelenk Güvenç yaptı. Halit Çelenk'in hukuk mücadelesine ve onun mirasına işaret eden Serpil Çelenk, "Hukukun insan için olduğu, eşit, aydın, özgür bir ülke" vurgusuyla konuşmasını noktaladı.

Bu yıl Halit Çelenk Hukuk Ödülü “Negatif Din Özgürlüğü” isimli kitabı ile Serdar Ünver’e; Seçici Kurul Özel Ödülü “Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak - Kelsen Schmitt’e Karşı” isimli kitabı ile Berke Özenç’e verildi.

Akademik Destek Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırıldı. Bunlardan biri ‘Küresel Adalet: Emperyalizm ve Uluslararası Yargılamalar’ konulu tezi ile Gönenç Hacaloğlu; diğeri ise ‘Anayasal Dönem Olarak Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi’ konulu tezi ile Elif Kumru Paksoy oldu.

Akademik Teşvik Ödülü de Hülya Dinçer’in ‘Süreklileşen Olağanüstü Halde Hesap Verebilirlik Alanının Daralması ve “Kanuni” Sorumsuzluk Rejimi’ başlıklı tezi ile Çağatay Şahin’in ‘Tıp Fakültelerinde Kadavra Eksikliği ve Üniversitelerin Açtıkları Kadavra Alım İhaleleri Üzerine Bir Değerlendirme’ başlıllı makaleleri arasında paylaştırıldı.