İliç faciasında bir bakanlık daha sorumluluk kabul etmedi: 'Görevimiz yok'

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprağın kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kaldı. 5 Nisan ve 19 Nisan tarihlerinde iki işçinin cesedine ulaşılırken, 7 işçi ise hala toprak altında.

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dinlendi.

Bir önceki toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı faciaya dair sorumluluk kabul etmezken, bu sefer de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluk kabul etmedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sorumluluk kabul etmemişti

İliç'teki facianın "tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulduğu duyurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını facidan 2 ayı aşkın süre sonra yaptı.

Sonraki toplantı, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında 30 Nisan'da toplandı. Toplantıda dinlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, liç yığının kapasitesinin denetlemesine ilişkin sorumluluk kabul etmeyerek "Liç alanı tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatı kapsamında onlar tarafından onaylanan, onlar tarafından takip edilen bir konu" demişti.

İşaret edilen bakanlıktan da 'görevimiz yok' iddiası

Komisyonun bugünkü toplantısında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dinlendi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz'e, "10 milyon ton fazla kapasite yüklenmesi yapılmış. Üretim zorlaması olmuş. Nihai ÇED raporunda belirtilen kapasitenin aşılıp aşılmadığını Çevre Bakanlığı olarak izleme ve denetleme görevinizi yerine getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz? Burada yığın liç kapasitesinin üzerinde bir yükleme yapıldığını denetlediniz mi denetlemediniz mi" diye sordu.

Tancan gibi faciaya dair sorumluluk kabul etmeyen Akdeniz, "Bizim liç sahasının yüksekliğiyle ilgili bir görevimiz yok. Bizim mevzuatlarımızda işletme prosesleriyle ilgili 'burada yetkilisiniz, görevlisiniz' diye bir hüküm yok" diyerek takibi sağlayan kurumun kendi bakanlıkları olmadığını iddia etti.

Anagold yetkilileri dinlenecek

Komisyon Başkanı Atay Uslu, pazartesi akşamı İliç'e gideceklerini, salı ve çarşamba günü incelemede bulunacaklarını yineledi.

Komisyon, 3 Mayıs'ta Anagold Madencilik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 6 Mayıs pazartesi günü ise AFAD ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerini dinleyecek.

CHP'li ve MHP'li vekiller arasında tartışma

Görüşmeler sırasında, CHP milletvekilleri Gamze Taşçıer ve Deniz Yavuzyılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bölgeye geç gittiğini söylemeleri üzerine komisyonda tartışma yaşandı.

MHP Milletvekili Musa Küçük ise "Beşiktaş'ta 29 kişi öldü, belediye başkanınız bile gitmedi. Onun hesabını verin. Oradaki insanlar yanarak öldü" dedi.

CHP milletvekilleri Taşçıer ile Yavuzyılmaz da olaya ilişkin soru önergesi verilebileceğini, İliç'te halen 7 işçinin toprak altında olduğunu söyledi.

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade adlı gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 işçi yaşamını yitirmişti. Gece kulübü için "alkollü-lokanta" olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 2020 yılında CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden alındığı ortaya çıkmıştı.