Tamince’ye 7 yıl önce 'hayır' diyen CHP bugün neden 'evet' dedi!

Fettah Tamince’nin Antalya’daki arazisiyle ilgili imar düzenlemesine 2016 yılında ret oyu veren CHP, 7 yıl sonra 2023’te bu planı onayladı. 2022-2023 döneminde yapılan bütün plan değişikliği görüşmelerinde de CHP’nin 2016’daki tavrının aksine kabul oyu kullandığı görülüyor.

Yargı kararının ardından da geçtiğimiz hafta inşaat ruhsatının verildiği ve rezidans projesinin başlayacağı gündeme geldi. “CHP’de ne değişti de bu sürece gelindi?” sorusu yanıt bekliyor…

İflastan icraya, Tamince'den imar rantına giden yol

Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini belirten açıklamalarıyla gündeme gelen, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a âşık olduğunu söyleyen iş insanı Fettah Tamince, Antalya Lara bölgesinde icra yoluyla satışa çıkarılan 8 bin 727 metrekarelik bir parselin sahibi oldu.

Düden Şelalesinin denize döküldüğü falezlerin üzerinde bulunan arazinin üzerinde, iflas eden Kayı Tur’un 4 katlı operasyon binası bulunuyordu. Tamince’nin şirketi aracılığıyla satın alınan Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 3676 ada 21 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmaz, 2004 yılında onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Turizm, konaklama, ticaret ve büro hizmetleri yapılabilir, alışveriş merkezi yapılamaz” plan notuna sahipti.

Hastane yapmak için 2016'da plan değişikliği yapıldı

İcra satışı yoluyla parsele sahip olan Fettah Tamince, burada özel bir hastane açmak istiyordu. Ancak mevcut imar planı buna izin vermeyince parselin bulunduğu alanın imar planında tadilat yapılması için 2016 yılında öneri plan hazırlattı. Parselin ticaret kullanımı çıkarıldı, ‘Sağlık Alanı’ kullanımı getirildi.

2016’daki 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönemde sürdürülen plan değişikliği girişimleri, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın onaylanmasıyla sonuçlandı. O dönem AKP’li Menderes Türel’in Başkanlık koltuğunda oturduğu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 7 Eylül 2016 tarihli oturumunda Fettah Tamince’nin parseliyle ilgili nazım imar planı değişikliğini "oy çokluğu" ile onayladı.

15 Temmuz'un hemen ertesindeki oturumda CHP ret oyu vermiş

Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada, Tamince’nin kişiye özel imar planı değişikliği talebinin onaylandığı oturumda, CHP’li 15 Meclis Üyesinin ret oyu verdiği bilgisine ulaştık. CHP’nin grup olarak bu plan değişikliğine karşı çıktığı, AKP ve MHP gruplarının olumlu görüş verdiği komisyon raporuna CHP grubunun katılmadığı da Meclis tutanaklarına yansıyor.

Özetle Fettah Tamince’nin parseli için yapılan imar planı değişikliği, AKP, MHP ve 2 bağımsız meclis üyesinin kabul oylarıyla 15 Temmuz’un ardından her akşam kent meydanında demokrasi nöbetlerinin tutulduğu, alandan selfie çekip amirlerine göndermeyen kamu personelinin ötekileştirildiği bir toplumsal atmosferde, 7 Eylül 2016 tarihinde onaylandı. O günün meclis oturumunda "bol bol demokrasi ve hain FETÖ’cü darbe girişiminin lanetlendiği" konuşmalar da kayıtlara geçti.

Tamince, 'FETÖ' soruşturması ve imar planları aynı dönemde

Burada kısa bir parantez açıp o dönem yaşananları anımsamakta yarar var: 15 Temmuz’un ardından Fettah Tamince’nin adı da "FETÖ" soruşturması kapsamında anılmaya başlanmıştı. "Nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği" gibi suçlamalarla Tamince hakkında yürütülen soruşturmalar 2018’de takipsizlik kararı verilmesiyle sonuçlanmıştı. Daha sonra itirazlar olsa da basına verdiği demeçlerde söylediği “Fethullah Gülen idolümdür” sözleri hafızalarda olan, cemaatle olan bağını çeşitli vesilelerle dile getiren Tamince "FETÖ"den aklanmayı başardı.

'FETÖ'den kapatılan üniversiteye iktidardan çoklu kayyım

Bu dönemde Tamince’nin Döşemealtı’nda kurduğu ve "FETÖ" ile ilişkilendirilen "Uluslararası Antalya Üniversitesi" de 15 Temmuz’un ardından kapatılmıştı. Tamince’nin Lara’da açmak istediği hastanenin, bu üniversiteye bağlı olması planlanmıştı.

Üniversitenin kapatılmasının ardından 22 Kasım 2016’da çıkarılan bir kararname ile üniversitenin adı ‘Antalya Bilim Üniversitesi’ olarak değiştirilirken, mütevelli heyetine de aralarında AKP’li milletvekillerinin de olduğu bir tür çoklu kayyım atandı. Üniversitenin bağlı olduğu Gaye Eğitim Vakfı’nın mütevelli heyetine atanan isimler arasında AKP’li eski Bakan Hüseyin Çelik, eski il başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, dönemin AKP Milletvekili Sadık Badak ile AKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eski Antalya Valisi Sebahattin Öztürk de bulunuyordu. Daha sonra bu listeye eski Antalya Valilerinden, günümüzde İçişleri Bakan Yardımcısı olan Münir Karaloğlu da eklendi.

Tamince başkan, İçişleri Bakan yardımcısı onun altında üye

Bugün de bu isimlerin bazıları üniversitenin ve vakfın mütevelli heyetinde yer alırken Fettah Tamince’nin başkanlığını yaptığı mütevelli heyetinde Menderes Türel Başkan Vekili, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise üye olarak göründüğünün altını çizerek bu parantezi kapatıp kişiye özel imar rantına geri dönelim…

'FETÖ' soruşturmasından sıyrıldı, imar planına geri döndü

Özel hastane yapmak için parselin imar planında değişiklik yaptırarak Büyükşehir Belediyesi’nden de onaylatan Tamince, iddiaya göre bölgedeki hastane yatak sayısıyla ilgili kotadan dolayı hastane yapmaktan vazgeçti.

Plan değişikliğinde 6 yıl sonra, 2022’de Tamince bir kez daha sahip olduğu parselin imar planını değiştirmek istedi. Bu kez de planda yer alan "sağlık tesisi" notunun değiştirilip, "ticaret-turizm alanı" yapılması isteniyordu.

CHP 6 yıl önce ret oyu verdiği plana son 2 yılda neden 'evet' dedi

"Özel Şahıs" notuyla belediyelere sunulan plan değişikliği raporlarında Tamince’nin ya da şirketinin adının geçmemesine özen gösteriliyordu. Tamince’nin parseli için hazırlanan değişikliği kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 16 Mayıs 2022 tarih, 540 sayılı kararla Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı.

Bu kez Büyükşehir Belediyesi CHP’nin yönetimindeydi ve 2016’da Tamince’nin plan değişikliğine grup olarak ret oyu veren CHP, 25 kabul oyu vermişti. Plan değişikliği, CHP’nin 25 kabul oyunun yanı sıra AKP’nin 18, İYİ Parti’nin 12, MHP’nin 6, Saadet ve Memleket partilerinin 1’er, 4 de bağımsız meclis üyesinin oylarıyla "oy birliği" ile kabul edilmişti.

Uygulama imar planı değişikliği bütün partilerin oyuyla geçti

Bunun ardından 5 binlik plan kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için harekete geçildi. Hazırlanan öneri planda, 7 kata izin verilen E=080 emsale sahip parseldeki "sağlık tesis alanı" notu, ‘ticaret-turizm alanı’ olarak değiştirilirken, plana “subasman kotu + 2.50 metredir, subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır, bloklar arası mesafe şartı aranmaz” notları eklendi.

Muratpaşa Belediye Meclisi 3 Ağustos 2022’de aldığı kararı Büyükşehir Belediye Meclisine havale etti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ise 10 Ekim 2022 tarihli kararında, CHP’nin 18 kabul oyu ve bütün partilerin ortak kararıyla oy birliği sağlanarak bu plan değişikliğini onayladı.

Plan değişikliği taleplerinde Tamince'nin adı geçirilmedi

Tamince’nin adının bu süreçte hiç gündeme gelmemesi dikkati çekerken, onaylanan plan Muratpaşa Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.

CHP’li eski Meclis Üyesi Recep Tokgöz ile Antalya Barosu önceki başkanlarından Av. Polat Balkan ve bir başka vatandaş askıya çıkarılan plana itiraz etti. Yapılan itirazlarda özetle kişiye özel düzenleme yapıldığı, plan notlarıyla haksız kazanç sağlandığı ve bu düzenlemenin kamu yararı ve planlama ilkeleriyle bağdaşmadığı öne sürüldü. Süresi içinde yapılan bu itirazları kısmen kabul eden Muratpaşa Belediyesi, “subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır” plan notunun kaldırarak 5 Ocak 2023 tarihli oturumunda değişikliği onaylayıp Büyükşehir Belediyesine havale etti.

Şubat 2023'te Meclisten geçen plan tepkiler üzerine iade edildi

Fettah Tamince’nin kişiye özel imar düzenlemesi yine "özel şahıs" notuyla Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Şubat 2023 tarihli oturumunda gündeme alındı. Toplu maddelere arasına konulan düzenleme kabul edilerek Meclisten geçirildi.

Dönemin CHP İl Başkanı Nuri Cengiz’in parti grubunda bu düzenlemenin geçirilmesi için baskı yaptığı, bu sırada Başkan Muhittin Böcek’in de orada bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. 2016’da AKP’nin yönettiği belediyede muhalefette olan CHP, grup kararı alarak Fettah Tamince’nin imar düzenlemesine ret oyu vermişti ancak 7 yıl sonra bu kez kendi yönetiminde olan belediyede iktidarken bir kez daha Tamince’nin talebini onaylamıştı.

Düzenlemenin Meclisten geçirilmesine kamuoyundan tepki gelince Başkan Muhittin Böcek bir hafta sonra 24 Şubat 2023 tarihinde düzenlemeyi tekrar görüşülmesi için Meclise iade ettiğini duyurdu. Bu açıklama “Muhittin Böcek’in vetosu” olarak duyurulsa da aslında söz konusu olan plana yapılan itirazlara yönelik bir düzenlemeydi. Bir başka deyişle geri iade edilen plan değil, değiştirilen plan notuydu. Büyükşehir Belediye Meclisi, düzenlemeyi 13 Mart 2023 tarihinde aldığı kararla Muratpaşa İlçe Belediye Meclisi’ne iade etti.

Tamince sonunda inşaat ruhsatını aldı

Bu hafta başında Fettah Tamince’nin sahibi olduğu parselde yapmak istediği rezidans projesi için Muratpaşa Belediyesi’nin mevcut plana göre inşaat ruhsatı verdiği belirtildi. Buna gerekçe olarak da Tamince’nin açtığı davayı kazandığı ve mahkeme kararının gereği olarak ruhsatın verilmek zorunda kalındığı vurgulandı.

Yargı kararına bakıldığında, Tamince’nin şirketi aracılığı ile 19 Nisan 2023 tarihinde parselle ilgili imar çapı belgesi talep ettiği, Muratpaşa Belediyesi’nin ise ‘parselle ilgili imar düzenlemesi devam ettiği’ gerekçesiyle bu talebi reddettiği, Antalya İdare Mahkemesi’nin ise belediyenin idari işlemiyle ilgili iptal kararı verdiği anlaşılıyor. Bu karara Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz eden Muratpaşa Belediyesi’nin itirazı da reddediliyor. Yargı kararlarında özetle imar çapı talep edilen tarih itibari ile parselin onaylı imar planlarının bulunduğu vurgulanıyor.

Tamince'nin imar rantıyla ilgili sorular yanıtlanmalı

Muratpaşa Belediyesi daha önce planlama süreci devam ettiği gerekçesiyle imar çapı belgesini vermediği parsel için bugün hangi plana göre ruhsat verdi? Aradan geçen sürede "düzenlemesi devam eden" plan tamamlandıysa, bu planın ayrıntıları plan notlarıyla kamuoyuna açıklanmalı. İ

ddia edildiği gibi Mahkemenin verdiği karar hukuka uygun değilse, kamuoyunda tartışılan bir isim olan Fettah Tamince’nin bu karara yaslanarak gönlüne göre inşaat yapma lüksünün gerekçeleri kent halkıyla paylaşılmalı. Ancak hem yerel mahkemenin hem de bölge idare mahkemesinin aldığı yargı kararları gerçekten hakkaniyetli ve isabetliyse, bu durumda “adam dava açtı kazandı, inşaat ruhsatını vermek zorundayız” açıklamasının yeterli olmadığı da unutulmamalı.

Sonuç olarak kentin rantı yüksek bir bölgesinde, korunan alan sınırındaki bu parselde 2016 yılından bu yana adım adım pişirilen kişiye özel imar düzenlemesinin akılda bıraktığı sorular, işlemlerde imzası olan bütün siyasilerin peşini bırakmayacaktır...