Büyükşehir’de siyasi ittifak şirketlere yansıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı şirketlere yerel seçimlere iki gün kala ve seçim sabahı yapılan atamalarda farklı siyasi görüşlerden gelen isimlerin yönetim kurulu üyesi yapılması, Başkan Muhittin Böcek’in sıklıkla vurguladığı “Türkiye ittifakı” kavramını anımsattı.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinin yönetiminde MHP’den İYİP’e, AKP’den CHP’ye birçok siyasi geçmişten gelen isim yer aldı. Dikkat çeken atamalardan biri ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Rasim Bölücek’in kardeşi, Muhsin Yazıcıoğlu’na yakınlığı ile bilinen Hasan Bölücek’in EKDAĞ’ın yönetiminde yer alması oldu. Daha önce belediye şirketlerinden ANTEPE’nin yönetim kurulu başkanlığı yapan Başkan Danışmanı Cem Oğuz yeni dönemde listede yer almazken, bir başka Başkan Danışmanı Lokman Atasoy iki ayrı belediye şirketinde, ANÇET ve Antalya Ulaşım A.Ş’nin yönetiminde yer aldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP büyük bir seçim başarısı yakaladı. CHP’nin kazandığı 14 büyükşehirden biri olan Antalya’da ANAP kökenli Muhittin Böcek ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayı başardı. Seçimlerden önce CHP’nin aday gösterme sürecinde en zorlandığı kentlerin başında Antalya geliyordu. Parti içindeki tartışmalar, kırgınlık ve küskünlükler de zaman zaman ayyuka çıkınca kimi partililer istifa etti, kimisi de aday gösterilmediği yerlerde ya bağımsız ya da başka partilere geçerek aday olmanın yolunu aradı. Ancak adayların kesinleşmesinden sonra bu gerilim büyük ölçüde azaldı.

‘Türkiye ittifakı’ belediye şirketlerine yansıdı

Muhittin Böcek’in adaylığı kesinleşince hızlı ve yoğun bir seçim kampanyası yürütüldü. Seçim kampanyası sırasında Böcek’in sıklıkla vurguladığı Antalya’da Türkiye ittifakı oluşturdukları yönündeki söylemin sadece siyasi bir slogan olarak kalmadığı ortaya çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı şirketlerin seçimlere bir hafta kala yapılan yönetim kurulu toplantılarında yeni atanan ve mevcuttaki üyelerin siyasi kimlikleri ‘Türkiye ittifakı’nın şirketlerin yönetimlerine de yansıdığını ortaya koyuyor.

Başkan Muhittin Böcek'in Elmalı'daki seçim koordinasyon merkezi açılışından bir kare (ANKA)

Belediye şirketleri ekmekten suya birçok alanda hizmet üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 8 özel şirket bulunuyor. Belediye, personel alımından sosyal hizmetlere, özel işletmelerden inşaat işlerine, ekmek ve et gibi ürünlerden damacana suya kadar birçok alanda bu şirketler aracılığı ile hizmet üretiyor. En son teleferik kazasıyla gündeme gelen ANET şirketi de bu kuruluşlar arasında.

EKDAĞ’da seçime bir hafta kala yönetim kurulu seçildi

Büyükşehir bünyesindeki şirketlerin yönetiminde yer alan isimler, liyakat ve ilgi alanlarından çok büyük ölçüde kentteki siyasi ittifaka ulufe dağıtma yoluyla seçiliyor. Bunun en çarpıcı örneği son yerel seçimlerde yaşandı. Belediye şirketlerinden ANTEPE, ANÇET, Antalya Ulaşım A.Ş ve EKDAĞ’da 31 Mart seçimlerine bir hafta kala yönetim kurulu toplantıları yapıldı.

EKDAĞ’da MHP kökenli Hasan Gökçe yeniden başkan seçildi

EKDAĞ A.Ş’nin 22 Mart 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı, 1 Nisan 2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. EKDAĞ’ın mevcut ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri bu kararla birlikte 22 Nisan 2025 tarihine kadar görev yapacak. Tescil edilen karara göre daha önce iki dönem MHP’den Korkuteli Belediye Başkanlığı yapan Hasan Gökçe yeniden EKDAĞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

EKDAĞ’da Kılıçdaroğlu’nun siyasi danışmanı ayrıntısı

Daha önce MHP’den Antalya Milletvekili adayı olan Hasan Bölücek’in de EKDAĞ Yönetim Kurulu’nda yer aldığı görülüyor. Hasan Bölücek, önce Devlet Bahçeli’nin daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasal iletişim danışmanı olarak bilinen Rasim Bölücek’in kardeşi. 2009’da bir helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’na yakınlığı ile bilinen Hasan Bölücek daha önce de ASAT’ta genel müdür yardımcılığı yapmıştı.

EKDAĞ’ın seçimlere bir hafta kala yeniden oluşan yönetim kurulunda ayrıca Ali Çolak, Bayram Dal, Cemali Uysal, Cengiz Nizam, Kenan Bartu, Tuncay Sarıhan, Mustafa Çelik, Hakan Yurttaş ve Türkan İşler gibi isimler yer alıyor.

Başkan Danışmanı Cem Oğuz’a yeni dönemde ANTEPE’de görev verilmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANTEPE A.Ş’de seçimlere 4 gün kala yapılan toplantıyla şirketin bir yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu üyeleri seçildi. Başkan Muhittin Böcek’in teknik danışanı Cem Oğuz'un yeni yönetim kurulunda yer almaması dikkat çekiyor. Kent kamuoyunda daha önce ANTEPE’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Oğuz’un yeniden bu göreve atanacağı iddiası gündeme gelmişti. Ancak seçimlerden sonra yapılması beklenen atamaların seçimlere günler kala yapılması bu beklentileri boşa çıkardı.

ANTEPE’de yeni yönetim kurulu üyeleri

Başkan Danışmanı Cem Oğuz’a yeni dönemde görev verilmediği ANTEPE’de 27 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantıda, Adnan Uğurlu, İlker Deniz Sayın, İsmail Erdoğmuş Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenirken yeni yönetim kurulu üyeleri ise İsmail Selçuk Yılmaz, Mithat Aras, Pınar Vural Özbudak, Şerafettin Şahin, Serkan Özdemir, Halil Aykut Aykurt gibi isimlerden oluştu.

Başkan Danışmanı Atasoy iki ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi

Belediye şirketlerinden Antalya Ulaşım A.Ş’de de yeni yönetim seçimlerden 6 gün önce belirlendi. Şirketin 25 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Deniz Filiz yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Şirketin Mart 2025 tarihine kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri ise Nihat Kavşut, Süleyman Şahin, Ali Polat ve Lokman Atasoy gibi isimlerden oluştu. Songül Başkaya’nın üyeliği sona ererken Başkan Muhittin Böcek’in danışmanı Lokman Atasoy’un dışında Antalya Ulaşım A.Ş dışında ANÇET’in yeni yönetiminde yer alması dikkat çekti. Şirket yönetiminde yer alan Nihat Kavşut da İYİP’in kurucu il başkan yardımcısı olarak biliniyor.

ANÇET’de Ali Çınar’la devam edilecek

Büyükşehir Belediyesinin bir diğer şirketi olan ANÇET de 26 Mart 2024 tarihinde, seçimlere sayılı günler kala yönetim kurulu ataması yapılan şirketlerden. ANÇET’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Ali Çandır atandı. Şirketin Mart 2025 tarihine kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri de Serkan Temuçin, Zafer Yörük, Şefik Dirgen ve Başkan Danışmanı Lokman Atasoy’dan oluştu.

İptal edilen festivalle gündeme gelen ANSET’te henüz yeni atama yok

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin organizasyonunu üstlenen belediye şirketi ANSET’te henüz yeni bir atama yapılmadığı görülüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Censel Çevikol Tuncer’in 2019’dan bu yana yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü ANSET, film festivalinin iptal edilmesiyle ilgili tartışmalarda sıklıkla gündeme gelmişti.

Teleferik kazasının ardından ANET’te yönetim değişti

Teleferik kazasıyla gündeme gelen ANET şirketinde ise kazadan hemen sonra 17 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan tescil kararında, yönetim kurulunda değişikliğe gidilmişti. Eski Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Edip Kemal Bahadır’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığı ANET’te CHP’den AKP’ye geçen eski Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız’ın yönetim kurulu üyeliği sona ererken yeni yönetim kurulu ise Binali Efe, Abdülvahap Yılmaz, Ali Çandır, Dengiz Erten, Mehmet Yurtseven, Mustafa Baskak, Ökkeş Eran, Semih Kocabaş gibi isimlerden oluştu.

Sayıştay: ’Zarar eden belediye şirketlerine kaynak aktarılıyor’

Sayıştay’ın 2023 yılında yayımladığı denetim raporunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET’in de aralarında olduğu şirketlerin zarar etmelerine rağmen sermaye artırımı yoluyla kaynak aktarıldığı belirtilerek “Yıllar itibarıyla zarar eden Belediye şirketlerine, zarar etmelerine rağmen sermaye artırımı yoluyla kaynak aktarımı yapılarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verilmişti.

Zarar eden şirketlere son 5 yılda 168 milyon kaynak aktarıldı

Sayıştay raporunda, Belediye hesap ve işlemleri üzerinde yapılan incelemede, sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olunan EKDAĞ A.Ş., ANET A.Ş., ANSET A.Ş., ANTEPE A.Ş. ve Antalya Ulaşım A.Ş.’den oluşan beş belediye şirketine yıllar itibariyle zarar etmelerine rağmen sermaye artırımı yoluyla kaynak aktarıldığı bilgisine yer verilmişti. Sayıştay raporuna göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zarar eden şirketlere son 5 yılda aktarılan kaynak tutarı 168.144.180,62 lira olarak belirlendi.