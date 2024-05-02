Süreyya Karabulut’tan Cem Garipoğlu açıklaması: 'Fotoğraflarla bu iş olmaz'

2009 yılında vahşice katledilen lise öğrencisi Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, katil Cem Garipoğlu'nun dün ortaya çıkan otopsi fotoğraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İşi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda" diyen Karabulut "Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor" ifadesini kullandı.

Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmişti. İnceleme tamamlanırken Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'na ait otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

'Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum'

Bir televizyon programına telefonla bağlanan Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çeken Karabulut “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim” dedi.

Yayımlanan fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini dile getirdi:

“İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“

Bilirkişi raporu dosyaya girdi

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde 3 Mart 2009 günü işlenen cinayet, Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu’nun ailesiyle beraber yaşadığı evde vahşice öldürülmüştü.

24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu’nun 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde kaldığı tek kişilik odada intihar ettiği açıklanmış ancak ölen kişinin Garipoğlu olmadığına dair iddialar güncelliğini yitirmemişti.

Münevver'in babası Süreyya Karabulut, kızının "Garipoğlu ailesinin bir sırrını öğrendiği için öldürüldüğünü düşündüğünü" söylemiş cinayetin aydınlatılmasının ülkede pek çok zenginin işine gelmeyeceğine dikkat çekmiş ve suçun kesinlikle tek başında Cem Garipoğlu tarafından işlenmediğini dile getirmişti. Cem Garipoğlu'nun cinayetten sonra 197 gün gizlenmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen Mart ayında bilirkişi heyetinin rapor hazırlaması için Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemlerine ait fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istemişti.

İncelemesini tamamlayan bilirkişi heyeti fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu. Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları da ortaya çıkmış oldu. Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmamasına bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilecek.

Garipoğlu'nun otopsisine ilişkin görüntüler dosyaya girdi.

'Kamu vicdanının rahatlaması için mezar açılmalı'

Dün basına yansıyan otopsi görüntülerinin ardından Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir Odatv'ye yaptığı açıklamada "Kamu vicdanının rahatlaması, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve yargının saygınlığının ve güvenilirliğinin temini için evleviyetle fethi kabir işlemi yapılmalıdır" demişti.

Karabulut ailesi, mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunmuştu.