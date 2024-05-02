Önce Altın Portakal, şimdi İşçi Filmleri Festivali: 'Kanun Hükmü'nün gösterimine yasak

Altın Portakal Film Festivali'nde “Ulusal Belgesel Yarışma” kategorisinde yer alan, yönetmen Nejla Demirci’nin yönettiği “Kanun Hükmü” belgeselinin festivalden çıkartılmasıyla başlayan süreç sonucunda, Altın Portakal Film festivali iptal edilmişti.

Şimdi de 19.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin Ankara programında açılış filmi olarak belirlenen "Kanun Hükmü" belgeselinin gösterimi, bugün de Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Gösterime 1 saat kala yasaklandı

2-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin açılışı, bugün İstanbul ve Ankara'da yapılacaktı.

Festivalin Ankara ayağı, bugün saat 18.30'da Kuğulu Park'tan, filmin gösterileceği Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gerçekleştirilicek yürüyüş ile başlayacak ve sonrasında da Ankara programında açılış filmi olarak belirlenen Yönetmen Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı “Kanun Hükmü” filminin gösterimi yapılacaktı.

Geçen yıl Altın Portakal Film Festivali'nde gösterimi yapılacak olan "Kanun Hükmü" belgeselinin festival seçkisinden çıkartılmasıyla başlayan süreç, festivalin iptal edilmesiyle sonuçlanmıştı. Belgesel filminin Türkiye gösterimi, 19.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde yapılacaktı.

Ancak filmin gösterimine 1 saat kala, Çankaya Kaymakamlığı gösterimi yasakladı. Yasak kararına gerekçe olarak da 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterildi.

Seyirciler salona alındı, gösterim yapılmadı

soL'un edindiği bilgiye göre, kaymakamlığın yasak kararından kısa bir süre sonra, yürüyüşün yapılmaması halinde filmin gösterimine izin verileceği ifade edildi. Planan yürüyüş gerçekleştirilmezken, geciklemeli de olsa başlayacak program kapsamında seyirciler salona alındı.

Festivalin açılış gecesi programında yer alan müzik dinletisinin ardından, film gösteriminin Çankaya Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı duyuruldu. Yasak anonsu sonrasında salonda bulunan seyircilerin bir kısmı, durumu protesto ederek salondan ayrıldı.

Ne olmuştu?

7-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “Ulusal Belgesel Yarışma” kategorisinde yer alan, yönetmen Nejla Demirci’nin yönettiği “Kanun Hükmü” belgeseli festivalden çıkarılmıştı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden alınan bir doktor ve bir öğretmen hakkındaki belgeselin festivalden çıkartılmasının gerekçesi olarak, filmdeki bir kişiye yönelik yargı sürecinin devam etmesi gösterilmişti.

Belgeselin festivalden çıkartılmasına tepki gösteren festival jürisi ve festivalde yer alan filmlerin yönetmenleri ile yapımcıları, filmlerini festivalden çekme kararı almıştı. Festival yönetimi ise tepkilerin ardından açıklamada bulunarak, "Kanun Hükmü"nde yer alan kişi hakkında yargılama sürecinin devam etmediğini belgelediklerini, bu nedenle filmin yeniden yarışma seçkisine alınmasına karar verdiklerini duyurmuştu.

Filmin yeniden yarışma seçkisine alınmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı filmde "FETÖ propagandası" yapıldığını ileri sürerek festivalden çekildiğini açıklamış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Altın Portakal Festivali'nde bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez" açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine film yeniden, festivalden çıkartılmıştı.

Film, seçkiden çıkartılmış olmasına karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" denilmişti.

Filmin yeniden festival seçkisinden çıkartılması tepkilere neden olmuş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali iptal edilmişti.