Altın Portakal'da yılan hikayesi: 'Kanun Hükmü' yeniden festival seçkisinden çıkartıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarılmış, sansüre tepki gösteren festival jürisi ve festivalde yer alan filmlerin yönetmenleri ile yapımcıları filmlerini festivalden çekme kararı almıştı.

Festival yönetimi söz konusu tepkilerin ardından açıklamada bulunarak, "Kanun Hükmü"nde yer alan kişi hakkında yargılama sürecinin devam etmediğini "belgelediklerini", bu nedenle filmin yeniden yarışma seçkisine alınmasına karar verdiklerini duyurmuştu.

Filmin yeniden yarışma seçkisine alınmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı filmde "FETÖ propagandası" yapıldığını ileri sürerek festivalden çekildiğini açıklamış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Altın Portakal Festivali'nde bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Yeniden festival seçkisinden çıkartıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden çekilmesi ve Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasının ardından, "Kanun Hükmü"nün yeniden festival seçkisinden çıkartıldığı açıklandı.

Filmin festivaldeki varlığı nedeniyle kendisi hakkında soruşturma açıldığını açıklayan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, kendisi ve ekibine yönelik tehditlerin devam ettiğini ve sinema sektöründen gereken desteği göremediklerini öne sürdü.

Olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek istendiklerini söyleyen diyen Boyacıoğlu, "Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Festivale ait sosyal medya hesabı üzerinden Boyacıoğlu'nun imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

'Olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz'

“Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışmasında yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır.

Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir.

Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.

Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlı hissederek hareket eden bizler, olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz.”