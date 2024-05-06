NASA tarihi yeniden yazmaya çalışıyor: 'Uzaya giden ilk insan ABD'li' yalanı

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dün öğle saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak olan Boeing Mürettebat Uçuş Testi hakkında bilgi verildi.

Söz konusu paylaşımda dikkat çeken bir kısım da yer aldı. NASA, uzaya ilk insanlı uçuşun, ABD'li astronot Alan Shepard'ın pilotluğundaki Mercury-Redstone 3 misyonu olduğunu iddia etti.

Oysa uzaya ilk insanlı uçuş, Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin kontrolündeki Vostok ile gerçekleştirilmişti.

Yalan iddia dolaşıma sokuldu

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi hesabından yapılan paylaşımda, "Alan Shepard, Mercury-Redstone 3 misyonunun pilotu olarak uzaya fırlatıldığında tarih yazdı. Bu, uzaya ilk insanlı uçuş oldu" ifadesine yer verildi. Ancak söz konusu iddianın gerçekliği bulunmuyor.

12 Nisan 1961'de Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıkan Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin, dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaştı ve Volga yakınlarına iniş yaptı. Bu misyon, uzaya ilk insanlı uçuş oldu.

ABD'li astronot Alan Shepard ise Mercury-Redstone 3 misyonu kapsamında uzaya gittiğinde tarih 5 Mayıs 1961'i gösteriyordu. Shepard'ın gerçekleştirdiği misyon uzaya ilk insanlı uçuş değil, ABD'nin uzaya ilk insanlı uçuşu oldu.

'Topluluk notu' eklendi, paylaşım yine de kaldırılmadı

Söz konusu iddianın yalan bilgi olduğu, X'in özelliklerinden olan "topluluk notları"nda da belirtildi.

X kullanıcıları tarafından paylaşımın altına eklenen notta, "Mercury-Redstone 3, Alan Shepard'ı taşıyan ilk ABD mürettebatlı uzay uçuşuydu. Uzaya ilk insanlı uçuş Yuri Gagarin'i taşıyan Vostok-1'di" ifadelerine yer verildi.

NASA, yalan bilgi ve eklenen "topluluk notu"na rağmen söz konusu paylaşımını kaldırmadı.