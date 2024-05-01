1 Mayıs tartışması: Tertip Komitesi birbirini yalanladı, kendini savunmaya çalıştı

2024 1 Mayısı’nda İstanbul’da yaşananlar, yoğun bir tartışma başlatmış durumda.

Saraçhane’de az kişinin toplanabildiği, işçi sınıfının sözü dile getirilemeden polis şiddeti karşısında bir süre direndikten sonra sonlandırılan bir toplanma oldu. Alanda hiçbir organizasyon yoktu.

soL, yaşananlara dair ayrıntılı bir analiz yayımladı, öncesinden itibaren adım adım bu noktaya nasıl gelindiğini anlattı.

Birçok kişi ve kurum, DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve TDB’den oluşan tertip komitesine tepki gösterdi. Tepkilerde tertip komitesinin kendi içinde koordinasyon olmaması, DİSK’in CHP’yle mesaisi dışında katılımcılarla görüşmemesi ve Saraçhane alanında erkenden eylemi sonlandırıp dağılma çağrısı yapmasına odaklanıldı.

DİSK kamuoyuna ‘teknik aksaklık’, basına ‘yok öyle bir şey’ dedi

DİSK, 1 Mayıs’a bir hafta kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşmüş, başka kimseyle görüşmemiş, Özel de bu görüşmeden aldığı “yetki”yle “Biz kefiliz” demişti.

Bugün eylemin ardından DİSK Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada “Bu koşullar altında birden fazla koldan kurgulanan yürüyüşümüzün son gün tek kola inmesi bir dizi örgütsel ve teknik sorunlara da yol açmış, Tertip Komitesi’nin inisiyatif kurmasında, kararları duyurmasında ve uygulanmasını sağlamakta yer yer aksaklıklara neden olmuştur” denildi.

Öte yandan DİSK, basın mensuplarına ayrıca bir “bilgi notu” iletti. Dokuz maddeden oluşan bilgi notunda DİSK kendini savundu. Diğer kurumlarla görüşülmemesine değinilmedi, “yüz binlerce bildiri dağıttık, bilbord duyuruları yaptık” denildi.

Ancak esas dikkat çeken, dokuzuncu madde oldu. Üslubu pek kurumsal olmayan maddede, yazım hataları dahil olmak üzere şöyle denildi: “9. 2024 1 Mayıs’ında Saraçhanede alanı terkeden de yoktur, çağırdığı işçilerini ve emekçilerini yalnız bırakan da…”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gazete Duvar’a verdiği demeçte “Tertip komitesi olarak bir araya geldik, konuştuk. Kitlenin güvenliği için artısıyla eksisiyle bir karar verdik ve eylemi sonlandırma kararı aldık” dedi.

KESK: Değerlendirmemiz yanlış anlaşıldı, çekilme değildi, protestoydu

Çerkezoğlu’nun ve DİSK’in açıklamalarının aksine, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Duvar’a verdiği demeçte “tertip komitesinin eylemi sonlandırma kararı almadığını” ima etti.

Koçak şöyle dedi: “Bugün yaptığımız değerlendirme alanın terk edilmesi değildi. Emekçilerin karşısında konulan barikatın düzeyiyle ilgiliydi. ‘Taksim'e çıkamadığımız şartlarda 1 Mayıs kutlamasını yapmıyoruz’ diye değerlendirmeydi. Bir protestoydu. Ancak bu değerlendirmemiz yanlış anlaşıldı. Çekilme değildi.”

TTB: Kemerin üzerinde keskin nişancılar vardı, o yüzden çekilme kararı anlaşılır

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Duvar’a verdiği demeçse, ortada bir tertip komitesi falan olmadığını bir kez daha kanıtladı, zira Fincancı, DİSK’in “Beş kurumlu tertip komitesi olarak kararımız” dediği çekilme kararından haberleri yokmuş gibi konuştu.

Fincancı “DİSK ve KESK haklı olarak katılan kitlenin sorumluluğunu almak zorundaydı. Kemerin üzerinde keskin nişancılar vardı. TOMA’lar yerleştirilmişti. Şiddet uygulama kararlığını gösteriyorlardı. Sendikaların çekilmesi de bundan dolayı anlaşılabilir bence” dedi.

TTB Başkanı, ayrıca eylemi kurtarabilecek güç olarak da CHP’yi gördüğünü ifade etti: “Partiler, özellikle CHP birinci oldu. Onlar bu konuda kararlı bir tutum sergileselerdi açılması sağlanabilirdi.”