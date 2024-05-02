Trafik kazasında ölen çocuklarının pankartını 1 Mayıs'ta bıraktığı yerden kaldıran ailenin hikayesi

Hürcan Bulur'un trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından, babası Veysel Bulur ve annesi Süreya Bulur, oğullarının adalet mücadelesini sürdürmek için kararlılıkla mücadelelerine devam ediyor. 1 Mayıs'ta, Veysel Bulur, oğlunun geçtiğimiz 1 Mayıs'ta tuttuğu bayrağı eline alarak, Ankara Tandoğan'da düzenlenen kutlamalara katıldı.

Batıkent Semt Evi kortejinde alana giren Hürcan Bulur'un ailesinin geçtiğimiz sene Hürcan'ın çektirdiği fotoğrafın aynısını meydanda tekrarlaması ise Hürcan'ın arkadaşlarının ve sevenlerinin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Bu hareket, hem bir baba olarak yaşadığı acının derinliğini ifade etmek, hem de adalet arayışını sürdürmek açısından anlamlı bir simge haline geldi.

Şoför ikinci duruşmada serbest bırakıldı

Hürcan Bulur'un ölümüyle sonuçlanan kaza, birçok kişinin dikkatini çekti ve kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. Ancak şoförün ikinci duruşmada serbest bırakılması, adalet arayışını daha da önemli hale getirdi. Hürcan Bulur'un ailesi, bu haksızlığa karşı sessiz kalmadı ve oğlunun anısını yaşatmak için hem adalet mücadelesine devam etti hem de bu 1 Mayıs'ta geçtiğimiz sene oğullarının tuttuğu pankartla yine aynı meydandaki yerlerini aldı.

Geçtiğimiz 1 Mayıs'ta oğlunun taşıdığı pankartı taşıyan Hürcan Bulur'un ailesi, Hürcan'ın 1 Mayıs'taki fotoğrafını tekrarladı ve adalet taleplerini yineledi.

Hürcan'ın bıraktığı mirasın sadece bir sembol değil, aynı zamanda adaletin sağlanması için bir çağrı olduğunu ifade eden arkadaşları Hürcan Bulur'un ailesini alanda yalnız bırakmadı. Batıkent Semt Evi ile yürüyen Hürcan Bulur'un ailesi ve dostları adaletin yerini bulması için mücadeleyi sürdürmekte kararlı.



Hürcan Bulur'un ailesinin cesareti ve kararlılığı, adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiği inancını vurguluyor. Onlar, oğullarının anısını yaşatmak için mücadeleye devam ederken, aynı zamanda adaletin sağlanması için bir umut ışığı olmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?

Hürcan Bulur 24 Ağustos Perşembe günü saat 19.10'da, yaya geçidinden karşıya geçerken, sağ şeritten gelen Tesla marka lüks bir aracın kendisine vurmasıyla yaşamını yitirmişti.

Tesla aracın şirket raporunda aracın 120 ila 160 km hızla gittiği, görgü tanıklarının kazayı gerçekleştiren Ö.S.'nin araçtan indikten sonra telefon açarak kazayı kendisinin yaptığını, suçun kendisinde olduğunu, 160 km hızla gittiğini ve bu nedenle duramadığını söylediği kayıtlara geçmişti.

Ancak kazayı gerçekleştiren şahıs buna rağmen ikinci duruşmasında serbest bırakılmıştı.