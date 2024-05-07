Özel'in 'normal' bir günü: Bahçeli'ye ziyaret, İYİP'liye rozet, AKP'li gazeteciye nezaket

Yerel seçimlerde AKP’nin uğradığı oy kaybı sonrası düzen siyasetinden verilen "uzlaşı" mesajları çoğalıyor.

İlk adım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmiş, seçimden 2 gün sonra yaptığı açıklama "Erken seçim gündemimiz yok" diyerek 2028'e işaret etmişti.

Özel'in çıkışı karşılıksız bırakılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önce bayram vesilesiyle telefonlaştı, sonra 23 Nisan resepsiyonunda karşılaştı ve 5 gün önce AKP genel merkezinde baş başa görüştü.

Buluşmanın ardından "Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" diyen Erdoğan, görüşme trafiğinin artacağı sinyalini verdi. Özgür Özel'in bugünkü programı da bunu doğrular nitelikte.

Yumuşama değil normalleşme

CHP Genel Başkanı, güne MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek başladı. Meclis'te gerçekleşen görüşmenin konu başlıkları arasında emekli maaşları, asgari ücret zammı, Sinan Ateş cinayeti ve Anayasa Mahkemesi kararları vardı.

Görüşmeden çıkan Özel, koridorda kendisini bekleyen muhabirlere tek cümlelik bir açıklamada bulundu: "Normalleşmeye yumuşama diyemeyiz."

İYİP'ten 'babaevi'ne

Grup toplantısının yolunu tutan Özgür Özel, İYİP'ten istifa eden Bahadır Erdem‘in partisine katıldığını açıkladı.

Özel, “CHP’ye çok önemli katkılar yapacak olan yakın mesai arkadaşımız olan Bahadır Erdem, babaevine katıldı” diyerek kürsüye davet ettiği Erdem’e rozetini taktı.

İmamoğlu'na açık kapı

Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada öne çıkan başlık CHP'de üç hizbi karşı karşıya getiren adaylık tartışması oldu.

Geçmişte yaptıkları hataları tekrar etmeyeceklerini vurgulayan Özel, 2028’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin ivmesini düşürmekten başka bir değeri olmadığını söyledi. Tartışmalara son verilmesini isteyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına da açık kapı bıraktı:

"CHP'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun."

Yandaş kaleme 'samimi' karşılama

CHP genel merkezine dönen Özgür Özel, burada yandaş gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ü ağırladı. Buluşmayı Karagöz sosyal medya hesabından duyurdu. "Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi" sözleriyle övdüğü Özel'in normalleşme adımlarını "umut verici" bulduğunu söyledi.

Taha Hüseyin Karagöz, iktidara yakın Star ve Türk Medya gruplarında birçok kademede görev almış, adını imza attığı skandal haberlerle duyurmuştu.

Karagöz'ün sicili: Atatürk'e küfür, istismara kılıf

Karagöz, 2014 yılında Saray'ın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili tartışmalar sürerken Akit Gazetesi'nde nefret ve hakaret dolu bir haberi kaleme almıştı. Atatürk'e açıkça küfür ettiği haberine "Bırak Ak Saray'ı, Atatürk O.Ç'ye bak" başlığını atmıştı.

Yandaş gazeteci geçtiğimiz yıl da sosyal medya mesajlarıyla çocuk istismarını aklamaya çalışmıştı. İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'nin dini nikah adı altında cinsel istismara uğramasına yönelik eleştirileri "İslam'a saldırı" olarak değerlendirmişti. Bu istismara "dur" diyenleri ikiyüzlülükle suçlayan Karagöz, CHP binalarında ve cemevlerinde tecavüz vakalarının yaşandığını iddia etmişti.