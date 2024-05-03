İsrail'le ilişkiler geriliyor: İhracat ve ithalat durduruldu, bakan Erdoğan'a diktatör dedi

Bloomberg'in dün akşam saatlerinde yaptığı habere göre iki Türk yetkili, Türkiye İsrail'e ihracatın ve İsrail'den tüm ithalatın durdurulduğunu açıkladı.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz bir açıklama yaparak iddiaları doğruladı.

'Bir diktatör işte böyle davranır'

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor" diyen Katz, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Türk halkının ve işadamlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'ne, Türkiye ile ticaret konusunda yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanan alternatifler yaratmak üzere hükümetin ilgili tüm taraflarıyla derhal temasa geçmesi talimatını verdim. İsrail güçlü ve cesur bir ekonomi ile sağ salim çıkacaktır."

'İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur'

Gelişmeler sonrası Ticaret Bakanlığı da, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Türkiye'nin, İsrail ile ticaret konusunda aldığı kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail'in Gazze saldırıları hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır."

Öte yandan açıklamada Filistinlilerin, bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için "Ticaret Bakanlığı ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmaların koordine edileceğine" yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.

26 Nisan'da Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürmesine yönelik eleştirilere yanıt veren Erdoğan "İsrail'le artık ilişkilerimizi ticaret başta olmak üzere kestik, kesiyoruz" demişti.

Kısıtlamaya kadar ticaret hız kesmedi

AKP iktidarı, uzun zamandır süren kamuoyu tepkilerine karşın çeşitli yalanlarla inkar ettiği İsrail'le ticarette geri adım atmıştı. 9 Nisan'da yayınlanan kısıtlama kararının kendisi de tartışma konusu olmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 54 ürün grubunu kapsayan kararında ihracat rakamlarının yükseldiği gıda ürünlerinin yer almadığı anlaşılmıştı.

Karar, aylarca bakanlık ve yandaş basın başta olmak üzere AKP'liler eliyle yapılan "İsrail'le ticaretimiz yok" yalanını da açık etmişti. Cumhurbaşkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ticaret iddialarını yalanlamış, AKP'liler "İsrail’e gönderilen mallar aslında Filistin’e gidiyor", "Özel sektörün ne yapacağına karışılamaz" demişti.