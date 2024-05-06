Taşıma seçmen çıkan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü'nün oğlu bankamatik memuruymuş!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, taşıma seçmen konusuyla gündeme gelen Mersin'de ortaya çıkan yeni bir bilgiyi kamuoyuna duyurdu.

Bozan, seçim döneminde taşıma seçmenlerden birinin Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’in oğlu olduğunu ve kendisinin Akdeniz Belediyesi Personel şirketinden her ay düzenli maaş aldığını ifade etti. Yetkililerin ivedilikle harekete geçmesini talep eden Ali Bozan "Daha ne kadarını ifşa edelim" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü'nün neden seçmen kaydını taşıdığı anlaşıldı: Oğlu belediyeden maaş alıyormuş

Seçim döneminde ilçe emniyet müdürünün seçmen kaydını Mersin'in Mezitli ilçesinden Akdeniz ilçesine almasına bir anlam veremediklerini belirten DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ortaya çıkan yeni bilgilerle bu işlemin neden yapıldığının anlaşılır hale geldiğini söyledi. İlçe emniyet müdürüyle eski belediye başkanı arasında bir rant ilişkisi olduğunu ifade eden Bozan, yetkililerin konuyu araştırmasını talep etti.

soL'a konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan şu bilgileri kaydetti:

"Bildiğiniz üzere yerel seçimler öncesi seçmen taşıma usulsüzlüklerinin en çok yapıldığı kentlerden bir tanesi Mersin'di. Mersin'de eski Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile birlikte Belediye Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı, belediyede çalışan sekiz müdürün seçmen kayıtlarını usulsüz bir şekilde Akdeniz İlçesi'ne taşıdıklarını tespit etmiştik. Bu esnada yaptığımız araştırmada, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil'in de kendisinin ve ailesinin kaydını Akdeniz İlçesi'ne taşıdığını tespit ettik. Biz bunlara yönelik tüm itirazlarımızı da yaptık. Ancak ne yazık ki itirazlarımızdan bir sonuç çıkmadı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü sonuçta devlete bağlı bir memur. Siyasetle alakası olmaması gereken, politik mevzulara girmemesi gereken bir konumda. Biz yerel seçimler sonrasında bir ilçe emniyet müdüründen kendisinin ve ailesinin seçmen kaydını usulsüz bir şekilde Mezitli ilçesinden Akdeniz ilçesine kaydırmış olabileceğine dair bir araştırma işine girdik. Çünkü bu konu insanlarda ciddi manada bir merak konusu oluşturdu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan

Şöyle ki, belediye başkanı kendisi adaydı, bu yüzden seçmen kaydını taşımıştır dedik. Belediyede görevli olan müdürler hem koltuklarını ve iktidarlarını kaybetmemek için seçmen kayıtlarını taşımışlardır diye düşündük. Aynı zamanda beş yıllık süre içinde yaptıkları herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk varsa bunları açığa çıkmaması için seçmen kayıtlarını taşımız olabilirler diye düşündük. Ancak ilçe emniyet müdürü neden taşıdı seçmen kaydını bir anlam verememiştik.

31 Mart seçimlerinden sonra yaptığımız ilk tespitle ilçe emniyet müdürünün oğlu Rıdvan Fil'in Akdeniz Belediyesi'nin şirketlerinden birisinde düzenli olarak maaş aldığı sonucuna ulaştık. Bunun buz dağının görünen yüzü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buradan doğal olarak açığa çıkan sonuç eski belediye başkanıyla ilçe emniyet müdürünün açık bir rant ilişkisi içersinde olduklarıdır. Bu yüzden ilçe emniyet müdürünün seçmen kayıtlarını Mezitli ilçesinden Akdeniz ilçesine taşıdığını düşünüyoruz."

Sadece DEM değil, MHP de itiraz etmiş

Bozan, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil'in sadece DEM Parti tarafından değil aynı zamanda MHP tarafından da şikayet edildiğini ifade etti.

Siyasi partilerin, seçmen listelerinin askıya çıkarılıp ilan edildiği dönemde itiraz haklarını kullandıkları süre zarfında MHP'nin de konuya itiraz ettiğini hatırlatan Bozan, Valiliğin konuyu araştırmak için hala neyi beklediklerini sordu:

"Ne Mersin Valiliği ne de İçişleri Bakanlığı konuya dair bir açıklama yapmadı. Ama son olarak açıkladığımız ve tespit ettiğimiz İlçe Emniyet Müdürü'nün oğlunun Akdeniz Belediyesine ait şirketlerden bir tanesinden maaş aldığı hususu da dikkate alındığında mutlak suretle ve zaman kaybetmeden İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil hakkında derhal idari soruşturma başlatması gerekiyor" diyen Ali Bozan yetkilileri göreve çağırıyor.