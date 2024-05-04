2. Lig'e yine şike gölgesi düştü: Şampiyonluk yolundaki Vanspor sahadan çekildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup, bir haftada 2 şike iddiasına sahne oldu. Şaibeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu devreye girdi. Aynı ligde geçtiğimiz sezon 5 maçta şike tespit edilmiş, 2 futbolcu tutuklanmıştı.

Ligde şampiyonu belirleyecek iki maç bugün oynandı. Son haftaya lider giren Esenler Erokspor, ligde 14'üncü sırada bulunan ve herhangi bir iddiası kalmayan Serik Belediyespor'a konuk oldu. İki puan farkla ikinci sırada bulunan Vanspor ise alt lige düşmesi kesinleşen Bursaspor'a konuk oldu.

Bugünkü maçlar sonunda ligi birinci tamamlayan takım doğrudan 1. Lig'e yükselecek, ikinci sıradaki takımsa üst lige yükselmek için play-off oynamak zorunda kalacaktı.

Ancak karşılaşmalar başlamadan şike iddiası dile getirildi.

Kritik maçta 'U-19' kararı

Vanspor'dan yapılan açıklamada Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına as takımıyla değil, U-19 takımıyla çıkacağı duyumunun alındığı aktarıldı. Serik Spor futbolcularının maça çıkmak istemesine rağmen kulüp yönetiminin U-19 takımıyla oynamakta ısrar ettiğini kaydeden Vanspor, bu durumun şaibe yarattığını vurguladı.

"Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor'un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur.

Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir."

Teknik ekip şaibeye ortak olmadı

Van Spor, Serik Spor'un U-19 takımıyla çıkması durumunda "temiz futbolu desteklemek adına" Bursaspor maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

Saat 15.00'te başlayan karşılaşmalarda Serik Belediyespor'un, Esenler Erokspor maçına as takımıyla değil, U-19 takımıyla çıktığı görüldü. Duruma tepki gösteren Van Spor da maça U-19 ekibiyle çıktı. Futbolcular, hakemin düdüğüyle beraber omuz omuza vererek kendi sahalarında bekledi. Bursasporlu oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında paslaştı. Esenler Erokspor'un 19'uncu dakikada skoru 2-0'a getirmesi üzerine Vansporlu futbolcular, Bursaspor maçının 22'nci dakikasında sahayı terk etti.

Bursaspor-Vanspor arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada rakip takımın sahadan çekilmesi nedeniyle tamamlanamadı

Serikspor teknik heyeti de kulüp yönetimine itiraz ederek, durumu protesto etti ve maça çıkmadı.

Serikspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, "Şampiyonluğu doğrudan etkileyecek Esenler Erok maçına yönetim kurulunun U-19 takımıyla çıkma kararı alması sebebiyle oluşacak şaibeli ortamın içerisinde adımızın bulunmasını istemediğimizden dolayı, biz de teknik ekip olarak maça çıkmama kararı aldık" dedi.

Van Spor yönetimi Türk Ceza Kanunu ve Futbol Disiplin Talimatı uyarınca yasal girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma

2. Lig Beyaz Grup’ta bir şike iddiası da geçtiğimiz pazar günü oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçıyla gündeme gelmişti. Maç 0-0'lık beraberlikle bitmiş, bu skor Ankaraspor'u play-off'a çıkarırken, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olmuştu. Ancak maçın istatistikleri şüphe çekmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 90 dakikalık oyun boyunca hiçbir futbolcunun şut girişiminde dahi bulunmamasını "şike" olarak yorumlamıştı. Maçın istatistiklerini ve görüntülerini paylaşan Yavuzyılmaz, şunları söylemişti:

Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir.



Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına… pic.twitter.com/Twms9GFvSU — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 28, 2024

CHP'li vekiller karşı karşıya

Türkiye Futbol Federasyonu, şaibeli maçla ilgili inceleme başlattı. Bu durum CHP içerisinde de gerilime yol açtı.

Nazillispor hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, karşılaşmada takımların "defansif bir oyun" sergilediğini söyledi.

TFF'nin başlattığı inceleme sürecini takip edeceğini vurgulayan Bülbül, "Nazillispor’un hakkını kimseye yedirmeyeceğim ve bu işin peşini de bırakmayacağım” dedi.

Geçen sezonun bilançosu: 5 maçta şike yapıldı, 2 kaleci tutuklandı

2.⁠ ⁠Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz sezon 5 maçta şike tespit edilmişti.

İnegölspor'un iki eski kalecisi Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu yasadışı bahis oynayarak şike yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. TFF de oyuncuların lisanslarını askıya almıştı.

İnegölspor, 10 Aralık 2022 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 eşitlikle biten Tarsus İdman Yurdu maçının ardından iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen'in İnegölspor aleyhine şikeye karıştıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında iki kalecinin 5 maçta İnegölspor aleyhine şikeye karıştığı tespitini yaptı. Yasa dışı bahis oynatan 3 kişi ve kaleciler Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen tutuklandı.

İnegölspor'un Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup olduğu karşılaşmada Selcen'in, maç için farkla rakip takım kazanacağı yönünde bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. Bu durum telefon konuşmaları, yazışmalar ve banka kayıtlarıyla ispatlanmıştı.