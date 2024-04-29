Şike ve şiddetin gölgesinde futbol: Ankara'da fileler havalanmadı, Göztepe’de kan aktı

Futbolda şiddet sarmalı büyürken, şike ve bahis iddiaları da gündeme geliyor.

Bu iddialardan biri de 2. Lig Beyaz Grup’ta dün oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçının sonucunda ortaya çıktı. Maç 0-0'lık beraberlikle bitti. Bu skor Ankaraspor'u play-off'a çıkarırken, Zonguldak Kömürspor'ün küme düşmesine neden oldu. Ancak maçın istatistikleri şüphe çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 90 dakikalık oyun boyunca hiçbir futbolcunun şut girişiminde dahi bulunmamasını "şike" olarak yorumladı. Maçın istatistiklerini ve görüntülerini paylaşan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor!Konunun takipçisi olacağım!”

Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir.



Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına… pic.twitter.com/Twms9GFvSU — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 28, 2024

Tuzlaspor'da bahis şaibesi gündeme gelmişti

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor'un Keçiörengücü'nü 2-0 yendiği maçta bire on kazandıran bahisi gündeme getirmiş, maç sonucunun önceden bilinip bilinmediğini gündeme taşımıştı. Tuzlaspor hakkında kara para aklama ve bahis şikesi iddiaları uzun süre gündemdeydi.

Ağırel, "Yetkililerine bir kez daha soruyorum. Keçiörengücü-Tuzlaspor maç sonucu 2-0 Tuzlaspor galibiyeti sonuçlandı. Maçta 3 kırmızı kart var ve maçın sonucunu 90+ da atılan gol belirledi. Maç için Rus bahis sitelerinde Tuzlaspor maçı handikaplı, 2-0 kazanır diyerek 475 Bin TL bahis oynanmış ve 4 Milyon 750 bin TL kazanmış" dedi.

Sorularına devam eden araştırmacı Ağırel, "Bu kupon benzeri sanal bahiste başkaca bahis oynanmış mıdır? Başka maçlarda da bu durum söz konusu mudur? Sanal bahis sitesinde hissesi olan birinin futbol kulübü hatta kulüplerinin sahibi olması rutin bir uygulama mıdır?" dedi. Daha önceki yazılarında Tuzlaspor AŞ'nin sahibi Feyzi İlhanlı'nın Bulgaristan'da Etar FC takımının yanı sıra bir bahis firmasının da ortağı olduğunu yazmıştı.

Şampiyonluk 'kutlamasında' kan aktı

Futbolda şiddet sarmalının son örneğiyse İzmir'de yaşandı.

1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Maçın bitmesiyle binlerce taraftar takımlarının bir üst lige çıkmasını kutlarken, akşam saatlerinde Konak Güzelyalı Mahallesi'nde kavga yaşandı. İddiaya göre bir grup Göztepe taraftarının kovaladığı bir genç, Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir işyerine sığındı. İşyeri çalışanları, içeri girerek genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu.

Aralarında sözlü tartışma yaşanan taraftarlar ile işyeri çalışanları arasında kavga çıktı.

Kavga sadece burada değildi, aynı caddede taraftar arasında da başka bir kavga çıktı. Görüntülerde kavga esnasında kalabalık grubun yere düşürdükleri şahsa tekmeler attığı görüldü. Bir kişi motosikletiyle kalabalığa daldı. Çok sayıda kişi yaralandı. İki yıl önce Göztepe tribünlerinde çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirmişti. Kavga polisin gelmesiyle son buldu. 6 kişi gözaltına alındı.

Gerilim, şiddet, düşmanlık...

Bu olay bu sezon sporda yaşanan ilk şiddet vakası değil. Hakemlerin yumruklandığı, futbolcuların tekmelendiği sahalarda son dönemde yaşananlardan bazıları şöyle:

17 Mart 2024: Trabzon deplasmanına giden Fenerbahçe maçı 2-0'lık galibiyetle bitirdi. Daha maç tamamlanmadan yükselmeye başlayan gerilim bitiş düdüğüyle birlikte saldırıya dönüştü. Çok sayıda taraftar sahaya indi, kutlama yapan Fenerbahçeli sporcuları ve teknik ekibi linç etmeye kalkıştı. Olayın ardından 5 kişi tutuklandı.

Köşe bayrağı elinde futbolculara saldıranlar, ellerinde kesici alet olduğu sonradan fark edilen maskeli kişiler…

12 Ocak 2024: İstanbul Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynanan U-14 final maçı sonunda, Haznedar taraftarları sahaya inerek karşı takıma saldırdı. Taraftarlar, Yeşiltepe yöneticileriyle 13-14 yaşları arasındaki oyuncularının üzerine doğru koşmaya başladı. Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ taraflarca darp edildi. Arbede bir süre sonra son bulurken, bilinç kaybı yaşayan Demirbağ ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

11 Aralık 2023: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk nedeniyle yere düşen Meler, tekmelerle darp edildi. AKP'nin kurucuları arasında yer alan Koca, maçın ardından alkışlarla karşılandı. Ertesi gün tutuklanan Faruk Koca 15 gün sonra tahliye edildi.

Hakeme yumruğun cezası 'kara leke' oldu Cezaevinden çıkan Faruk Koca'ya TFF 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Ceza üç yılı aştığı için ''sürekli hak mahrumiyeti'' olacağı belirtildi. Kulüp başkanlığı görevini bırakan Faruk Koca, hâlâ ''tepki''sinin haklı olduğunu savunuyor ve verilen cezanın adil olmadığını söylüyor. Dün taraftarla buluşan Koca, bir kez daha itiraz etti. "Ömür boyu başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek. Bunu kara bir leke olarak anacaktır. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzde Ankaragücü’ne hizmet sevdasını alamazsınız."

5 Mart 2023: Bursaspor-Amedspor maçında, Bursasporlu taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterlerini açtı. Maçtan önce de Amedspor taraftarları saldırıya uğradı.

Bursaspor tribünlerine görülen Beyaz Toros, JİTEM’in insan kaçırmak için kullandığı araç olarak biliniyor. 90'lı yıllarda insanlar Beyaz Toroslarla kaçırılmıştı.

17 Mart 2023: Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanan rövanş maçında, sahaya giren bir Sivasspor taraftarı İtalyan ekibinin oyuncusu Alessandro Bianco'ya saldırdı.

Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanan rövanş maçında, sahaya giren bir Sivasspor taraftarı İtalyan ekibinin oyuncusu Alessandro Bianco'ya saldırdı. 21 Mayıs 2023: TFF Kadınlar 2. Lig B Grubu'nda Konyaaltı Gençlikspor ile Bornova Hitab Spor, Bornova İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maçı İzmir temsilcisi 3-0 kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında saha karıştı. Karşılaşma bitiminde galibiyet sevinci için sahaya giren çok sayıda taraftardan bir grup, futbolculara saldırdı. Çıkan arbedede futbolculara tekme ve yumruk atıldı. Polis biber gazı kullanarak taraftarı sahadan uzaklaştırmaya çalıştı.

TFF Kadınlar 2. Lig B Grubu'nda Konyaaltı Gençlikspor ile Bornova Hitab Spor, Bornova İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maçı İzmir temsilcisi 3-0 kazandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında saha karıştı. Karşılaşma bitiminde galibiyet sevinci için sahaya giren çok sayıda taraftardan bir grup, futbolculara saldırdı. Çıkan arbedede futbolculara tekme ve yumruk atıldı. Polis biber gazı kullanarak taraftarı sahadan uzaklaştırmaya çalıştı. 27 Kasım 2022: Göztepe-Altay maçı 20. dakikada taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle durdu. Yaralı taraftarlar olduğu bilgisi üzerine iki ambulans sahaya girdi. Bir süre sonra bir Göztepe taraftarı sahaya atladı ve korner direğini sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar sırasında Göztepeli bir taraftar Altay tribününden atılan havai fişekle ciddi şekilde yaralandı. 15 kişi tutuklandı.

İzmir takımları Göztepe ile Altay'ın maçı şiddetin gölgesinde yarıda kaldı

Futbolda şiddetin sorumlusu kim?

Yaşanan son olaylar futbolda şiddet ve şiddeti önleme adı altında hayata geçirilen uygulamaları yeniden tartışmaya açıyor. Şiddetin yanı sıra sermaye, siyaset, şike ve yolsuzluk tartışmalarını da yeniden gündeme taşıyor.

Siyasetle ticaretin iç içe geçtiği futbolda öne çıkan aktörlerin AKP'li yıllarda hızla zenginleşen ya da servetine servet katan isimlerden ibaret olması tesadüf değil.

"Futbol temiz kalabildi mi" sorusuna yanıt arayan soL TV, konuyu hazırladığı dosyayla masaya yatırmıştı.