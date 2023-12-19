soL TV | Bu lig 'tertemiz' kardeşim!

Olaylar sonrası hakemler maçlara çıkmama kararı alırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ligleri erteleme kararı aldı. Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TFF Başkanı kameraların karşısına geçerek “yeter yeteeeeer” diye seslendi. Peki kime yeter? Futbolun tüm ayarını bozan kulüp başkanlarına mı? Yoksa Türkiye Futbol Federasyonu’nu babasının çiftliğine çevirenlere mi? Ya da futbolun içine bahis şirketlerini sokanlara mı? Şiddet, yolsuzluk, adamcılık memleketin dört bir yanını sararken, futbol temiz kalabildi mi? Şimdi kime “yeteeeer” dememiz gerekiyor? Hazırladığımız dosyada bunu masaya yatırdık.