Batı basını, Kübalı karşı-devrimci insan kaçakçıları üzerinden Havana yönetimini hedef almaya devam ediyor.

Son olarak, İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'nın, Ukrayna'da savaşmak üzere Küba vatandaşlarını orduya aldığını belirterek, bunun Küba yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

BBC'nin ortaya attığı iddiaya göre, Eylül ve Ekim 2023'te, Rus ordusuna katıldığı iddia edilen 200'den fazla Kübalıya ait pasaport bilgileri InformNapalm adlı Ukrayna yanlısı bir platform tarafından internete sızdırıldı.

InformNapalm sitesi, pasaport bilgilerinin Moskova'nın güneyinde bulunan Tula'daki bir Rus askere alma memurunun e-postalarının hacklenmesiyle elde edildiğini söyledi.

Facebook'ta yapılan bir aramanın, Ukrayna'daki sızıntılarda adı geçen isimlerden 31'inin, sahiplerinin Rusya'da olduğu veya Rus ordusuyla bağlantılı olduğu görünen hesaplarla eşleştiğini gösterdiği söylendi.

İnternete sızdırılan belgelere ve basında çıkan haberlere göre Rusya ordusu tarafından Kübalılara aylık 2 bin dolar teklif ediliyor.

BBC ayrıca, bazı Kübalı savaşçıların Rus ordusuna kaydolduktan sonraki aylar içinde Rus pasaportu aldığını öne süren sosyal medya paylaşımları gördüğünü iddia etti.

Moskova yakınlarındaki Ryazan şehrinde yerel bir medya kuruluşunun da, Kübalıların Rus ordusuna katıldığını doğruladığı ifade edildi.

Rusya'daki Kübalı subay, karşı-devrimci radyoya konuştu

Rusya'daki Kübalı subaylardan olduğu belirtilen Lázaro Gonzalez'in, ABD'nin Miami kentindeki hükümet karşıtı bir radyo istasyonuna, 90 Kübalının kendi komutası altında görev yaptığını söylediği belirtildi.

Gonzalez'e göre, Kübalılar ön cephedeki mevziler yerine, Doğu Ukrayna'nın zaten işgal edilmiş olan bölgelerine konuşlandırıldı.

Miami merkezli radyo istasyonuna konuşan Gonzalez, "Rus ordusu Ukrayna'daki bölgeleri işgal ederken, biz Kübalıların yaptığı şey bu şehirlerde ve işgal edilen bölgelerde orduyu desteklemek" dedi.

Küba inceleme başlatıldığını duyurmuştu

Küba Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2023'te hem Rusya’daki yerleşik Kübalıları hem de adada yaşamakta olan Kübalıları Ukrayna’ya karşı savaşta Rus tarafında savaşa katılmaları için örgütlemeye çalışan bir insan kaçakçılığı şebekesini tespit ettiklerini ve etkisiz hale getirme çalışması yürüttüklerini duyurmuştu.

Bakanlık, Küba’nın paralı askerliğe tarihsel olarak karşı bir pozisyonu olduğunun ve Birleşmiş Milletler nezdinde paralı askerliğe karşı birçok girişimin altında imzası bulunduğunun altını çizmişti.

Bakanlık açıklamasında, “Küba düşmanları, ülkemizin imajını çarpıtma ve kategorik olarak reddettiğimiz bu gibi faaliyetlerin suç ortağıymış gibi gösterme çabasıyla kirli bilgiler yayıyor” denildi.

Küba yönetimi, bu faaliyeti yürüten kimi kişilerin çabalarına darbe vurulduğunu ve haklarında yargı süreci başlatıldığını belirtmişti.

Ukrayna'da savaşan Kübalılarla ilgili çıkan haberlerin ardından Havana'dan yetkililer, Rusya ordusuna katılmasıyla ilgili 17 kişinin tutuklandığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla da, Havana'nın "Küba vatandaşlarının her türlü çatışmaya katılmasına" karşı olduğunu kaydetmişti.