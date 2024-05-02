ABD'deki üniversite protestolarında polis şiddeti arttı: Tüm kamplar dağıtılıyor

ABD'de Filistin yanlısı öğrencilere dönük polis müdahaleleri şiddetlenerek devam ediyor.

Protestoların sürdüğü okullardan biri olan Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) yüzlerce çevik kuvvet polisi, kampüsün içinde konuşlanarak eylemcileri gözaltıyla tehdit etti.

Los Angeles kampüsündeki kamp alanının yakınında dizilmeye başlayan polis, çarşamba gecesi protestocuları desteklemek için toplanan binden fazla kişinin dağıtılmasını emretti. Polis, kamp alanından ayrılmayı reddeden herkesin gözaltına alınabileceği konusunda uyardı.

UCLA'nın kampüsünde yüzlerce polis konuşlandı

Kaliforniya'da öğrencilerden, mezunlardan ve bölge sakinlerinden oluşan büyük bir kalabalık, barikatlı çadır alanının dışındaki kampüs merdivenlerinde toplanarak, çeşitli konuşmacıları dinleyip alkışladı ve Filistin yanlısı sloganlara katıldı.

Barikatlı bölgede bulunan öğrencilerin, olası polis müdahalesine karşı tıbbi yardım istasyonları kurdukları görüldü.

İsrail yanlısı gruptan öğrencilere saldırı

Diğer yandan, ellerinde İsrail'i destekleyen pankartlar taşıyan ve tişörtler giyen İsrail yanlısı küçük bir öğrenci grubu da yakınlarda toplandı. Dün bir grup İsrail yanlısı karşı protestocunun havai fişek ve kimyasal maddelerle silahlanarak kamp alanına saldırması sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Öğrenciler olay yerindeki polis ve güvenlik görevlilerini geri çekilmekle ve İsrail yanlısı saldırganlara saatlerce müdahale edememekle suçladı.

UCLA Rektörü Gene Block, saldırıyı yapanları "bir grup provokatör" diye nitelerken, okul idaresi ve polisin neden yaşananlar sonrası harekete geçmediğine ilişkin bir yorumda bulunmadı.

UCLA çevresinde toplanan İsrail yanlısı grup, Filistin yanlısı göstericilere saldırdı

Columbia Üniversitesi'nde kampüs binasını ele geçiren öğrenciler gözaltına alınıyor

ABD genelinde polis, protestocuların bir kampüs binasını ele geçirdiği New York'taki Columbia Üniversitesi'nden başlayarak Salı akşamından itibaren protestoları ve üniversitelerdeki kampları dağıtmaya başladı.

Polisin müdahalesi, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin büyük tepkisine neden oldu.

Binanın ikinci katına girmek için köprü mekanizmalı zırhlı bir araç kullanan polis onlarca Filistin yanlısı göstericiyi gözaltına aldı. Polis, ayrıca Columbia Üniversitesi'nin iki hafta önce kurulan protesto kampını da dağıttı.

New York yetkilileri, Columbia'da ve yakındaki City Üniversitesi'nde (Cuny) toplam 280 kişinin gözaltına alındığını, Çarşamba akşamıysa Fordham Üniversitesi'nde başka gözaltıların da yapıldığını söyledi.

Columbia'da polis, öğrencilerin ele geçirdiği kampüs binasına girmek için zırhlı araç kullandı

New York Belediye Başkanı, protestoları 'dış güçler' diye hedef aldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Çarşamba günü gösterilere liderlik edenlerin "dış kışkırtıcılar" olduğunu iddia ettiği için eleştiriliyor.

Columbia Üniversitesi'ndeki kampın öncülerinden olan Columbia Üniversitesi Apartheid'den Kurtuluş grubu, yaptığı açıklamada, "okul dışından insanları bu küresel harekete dahil etme" hakkını savundu. Açıklamada, "'Dış kışkırtıcı' ifadesi, koalisyon inşasını ve ırkçılık karşıtlığını itibarsızlaştırmak için kullanılan aşırı sağcı bir karalamadır" denildi.

ABD genelinde polis şiddeti: Kamplar dağıtılıyor

Madison kentindeki Wisconsin Üniversitesi'nde de eylemciler, Çarşamba günü erken saatlerde çadırlarını yıkan polis memurlarıyla çatıştı. Polis, ayrıca New Hampshire'daki Dartmouth Koleji'nde, Filistin yanlısı göstericilerin birkaç saat önce kurduğu bir kampı dağıttı. Yerel basında çıkan haberlere göre polis, aralarında en az bir profesörün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Oregon eyaletinde de polis, okul yetkililerinin Pazartesi günü başlayan kütüphane işgaline son vermek istemesi üzerine Portland Eyalet Üniversitesi kampüsüne geldi.

Tucson kentinde de Arizona Üniversitesi polisi, Salı günü kurulan bir protesto kampını dağıtmak için Çarşamba günü erken saatlerde protestoculara kimyasal silahlarla ateş açtı ve dört kişiyi gözaltına aldı. Arizona Daily Star'ın haberine göre, okulda en az bir protestocu plastik mermiyle vuruldu.

Dallas'ta da Texas Üniversitesi, polisin üniversite yetkililerinin talebi üzerine devreye girmesinin ardından Çarşamba akşamı kampüste 17 protestocunun gözaltına alındığını doğruladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, operasyona çevik kuvvet teçhizatlı onlarca eyalet polisi katıldı. Kampın tamamı yaklaşık 20 dakika içinde dağıtılırken, ek kolluk kuvvetleri akşam 6'ya kadar kampüste kaldı.

Texas Üniversitesi'nde polis, Filistin yanlısı öğrencilerin kampını dağıttı

ABD'de Vietnam Savaşı'ndan bu yana en büyük üniversite gösterileri

ABD'nin dört bir yanında öğrenciler, 1960'lardaki Vietnam karşıtı savaş protestolarından bu yana ABD kampüslerinde görülen en büyük gösterilerde, Gazze'de ateşkes ve üniversitelerinin İsrail şirketlerinden ve İsrail ordusuna malzeme sağlayan şirketlerden çekilmesi çağrısında bulunuyor.