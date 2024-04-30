ABD'deki üniversite protestoları: Uzaklaştırılmaya başlanan öğrenciler kampüs binasını ele geçirdi

ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nin rektörü Nemat Minouche Shafik, Filistin yanlısı eylemler nedeniyle öğrencilerin uzaklaştırılmaya başlandığını bildirdi.

Shafik, iki hafta önce Ivy League kampüsünde kamp yapmaya başlayan Filistin yanlısı protestocularla yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyerek eylemcileri gönüllü olarak dağılmaya çağırdı.

Protestolara karşı aldığı tavır nedeniyle kampüs denetim kurulu tarafından eleştirilen Shafik, yaptığı açıklamada organizatörlerin ve akademik yöneticilerin kamp konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak bir mutabakata varamadıklarını söyledi.

Protestocuların temel talebi olan İsrail ordusunu destekleyen varlıkları elden çıkarmanın söz konusu olmadığını belirten Shafik, protestoculara okulun Gazze'de sağlık ve eğitime yatırım yapmayı ve üniversitenin doğrudan yatırım varlıklarına dair şeffaflığını artırmayı teklif ettiklerini kaydetti.

Öğrencilerin üç talebi

Protestocularsa üç talepleri karşılanana kadar kamplarını sürdüreceklerini ifade etti. Protestocular, İsrail ordusuna desteklerin geri çekilmesini, Columbia'nın maliyesinde şeffaflığı ve protestolardaki rollerinden dolayı disipline edilen öğrenci ve öğretim üyeleri için af talep ediyor.

Shafik, New York polisini kampı dağıtmaya çağırdığı için birçok öğrenci, öğretim üyesi ve dışarıdan gözlemcinin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Polisin kampüse girmesi, 100'den fazla kişinin gözaltına alınmasına yol açtı.

Eylemciler kampüsteki tarihi binayı ele geçirdi

Onlarca protestocu Columbia Üniversitesi'nin Manhattan kampüsündeki bir binayı ele geçirerek, girişlere barikat kurdu. Öğrenciler ele geçirdikleri binanın bir penceresinden Filistin bayrağını açtı.

Kampüsteki Hamilton Hall binasının önünde kendilerini kilitleyen protestocular, binaya mobilya ve metal barikatlar taşıdı. Hamilton Hall, 1968'de de kampüsteki sivil haklar ve Vietnam savaşı karşıtı protesto sırasında işgal edilen birkaç binadan biriydi.

Columbia öğrencileri Hamilton Hall binasını ele geçirdi (Fotoğraf: The Guardian)

Geçtiğimiz hafta, Columbia'nın protestoculara çadırlarını kaldırmaları için iki kez verdiği "son süre", müzakerelerdeki ilerleme gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Diğer üniversitelerde de polis saldırısı şiddetlendi

Öğrencilerin 18 Nisan polis müdahalesinden birkaç gün sonra yeniden kurduğu kampın üniversite yönetimi tarafından dağıtılması çabaları, Kaliforniya'dan Boston'a kadar okullarda onlarca benzer protestoyu tetikledi.

Columbia ve diğer ABD üniversitelerindeki protestolar hafta sonu boyunca tüm hızıyla devam etti.

Kaliforniya Üniversitesi'nde hafta sonu İsrail yanlısı ve Filistin yanlısı göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde birçok eylemci gözaltına alındı.

Teksas, Utah ve Virginia'daki üniversitelerde de protestolar sırasında onlarca kişi gözaltına alındı.

Austin'deki Texas Üniversitesi'nden bir avukat, Pazartesi günü en az 40 göstericinin gözaltına alındığını söyledi. Eyalette, geçen hafta 50'den fazla protestocunun gözaltına alındığını bildirilmişti.

Utah Üniversitesi'nde de onlarca çevik kuvvet polisi, öğleden sonra üniversite rektörünün ofisinin önünde yükselen bir kampı dağıtmaya çalıştı. Polis, öğrencileri ellerinden ve ayaklarından sürükleyerek uzaklaştırdı, çadırları tutan direkleri kırdı ve dağılmayanları fermuarlarla bağladı. Polisin müdahalesi sonucunda on yedi kişi gözaltına alındı. Üniversite yönetimi, okul arazisinde gece boyunca kamp kurmanın kurallara aykırı olduğunu ve polis çağrılmadan önce öğrencilere dağılmaları için çeşitli uyarılar verildiğini belirtti.