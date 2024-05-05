MHP'li vekile uzanan sahte diploma soruşturması devam ediyor: TRT temsilcisi tutuklandı

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın, Kuzey Kıbrıs'ta kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması devam ediyor.

Bugün Kıbrıs'ın adli kaynaklardan edindiği bilgiye göre; TRT Kıbrıs Temsilcisi ve bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olan Sefa Karahasan, sahte diploma nedeniyle tutuklandı.

TRT temsilci tutuklandı

Gazeteci Sefa Karahasan, bugün 12.00 sıralarında polise giderek ifade verdi. Telefonuna ve dijital materyallerine el konulan Karahasan, ifadesinin ardından tutuklandı. Karahasan’ın yarın sabah mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre TRT Kıbrıs Temsilcisi olan Karahasan’ın "evrakta sahtecilik" nedeniyle kurumla ilişkisinin kesilmesi için 18 Nisan’da merkeze yazı yazıldı.

Karahasan’ın serbest bırakılması için üst düzey Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin ise devreye girdiği iddia edildi.

Karahasan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay döneminde TRT temsilciliğine getirilmişti.

MHP'li vekilin eşi tarafından kurulmuştu

Bir süredir, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın Kuzey Kıbrıs'ta kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne (KTSÜ) yönelik “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilen üniversitenin küçük ortağı ve genel sekreteri Serdal Gündüz’ün, sahte not girişleri yapılarak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf ettiği öğrenilmişti.

Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel de Gündüz'ün itirafından birkaç gün önce Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma listesi kabarık: Milletvekili, eski bakan...

Kuzey Kıbrıs yargısı Uysal ailesine dokunmazken, soruşturmaya bir çok üst düzey kamu yöneticisi dahil edildi.

Soruşturmada ismi geçenler şöyle:

Milletvekili Emrah Yeşilırmak

Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan

Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren üniversite, bünyesinde iki ayrı yüksekokul bulunuyor.

2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı. Akredite ile üniversiteden mezun olanların diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor ve böylece mezunlar Türkiye'de de hekimlik yapabiliyor.