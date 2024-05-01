soL TV | 1 Mayıs 2024

İstanbul'da işçilerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkma kararlılığına karşı iktidar kentte adeta OHAL ilan etti. Saraçhane'de toplanan ve TOMA ile çevik kuvvet barikatını aşmak isteyen emekçilere polis plastik mermi ve biber gazı ile saldırdı.

İstanbul'da işçilerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkma kararlılığına karşı iktidar kentte adeta OHAL ilan ederken binlerce emekçi Saraçhane'de Taksim'e çıkmak için bir araya geldi.

Unkapanı Köprüsü'ndeki Bozdoğan Kemeri önünde polis barikatını zorlayan işçilere polis müdahale etti. Polis gruba gaz, kalkan ve plastik mermilerle saldırdı. Çevik kuvvet ekipleri Saraçhane alanına doğru girmeye başladı.

Polisin Saraçhane'de işçilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi sürerken DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti. Saraçhane'de 1 Mayıs Tertip Komitesi'nce ses aracından yapılan anonsta "Tertip komitesi tarafından düzenlenmiş olan faaliyet tertip komitesinin kararıyla sonlandırılmıştır" denildi. Alanda bu açıklama yuhalamalarla karşılandı.

Saraçhane'de polisin attığı plastik mermilerle yaralananlar oldu.

Beşiktaş, İstiklal Caddesi, Şişli, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de Taksim'e yürümek için toplanan gruplara da polis saldırdı.

Yaşanan her şeyi soL TV derledi: