Sekiz yılın ardından ilk görüşme: Karşılıklı adımlar atıldı, Erdoğan ve Özel bir araya geldi

8 yılın ardından AKP ve CHP arasında ilk kez genel başkan düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Peki görüşmeye giden süreçte neler yaşandı?

İlk adım Özel'den: 'Makamlara saygıdan taviz vermeyeceğiz'

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerle birlikte CHP 47 yıl sonra birinci parti olurken, AKP ise 2002 yılında girdiği ilk seçimden bu yana en düşük oyunu alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Seçim galibiyetinden kısa bir süre sonra AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşmakta olan bayram için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını açıkladı. Özel, Erdoğan ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini, birlikte çalışmak zorunda olduklarını ve istişare etmek zorunda olduklarını söylerken, "Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" ifadesini de sözleri arasına ekledi.

Söz konusu haberden iki gün sonra ilk adım atıldı ve Özel, Erdoğan'ı aradı. Yaklaşık 5 dakika sürdüğü belirtilen konuşmada, Özel'in "Diyalog kanallarını açık tutmakta fayda var" dediği öğrenildi.

Erdoğan'ın konuya dair ilk açıklaması ise gerçekleşen telefon konuşmasının ardından "Sayın Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" oldu.

Yeni Anayasa gündemi

Bir süredir devam eden yeni Anayasa tartışması, seçimin ardından tekrar gündeme geldi. AKP'li TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un birçok konuşmasında ana başlık yeni Anayasa oldu. Meclis'teki partilere yeni Anayasa için çağrıda bulunan Kurtulmuş, konu hakkında siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmelere gerçekleştireceğini duyurdu.

Kurtulmuş'un çağrıları devam ederken, Erdoğan da Özel'le yapacakları görüşmeye dair konuşmasında “CHP’nin yenilikçi ve özgürlükçü yeni bir anayasaya destek vereceğine inandığını” söyleyerek, “Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır” dedi.

Özel'in yanıtı ise “Anayasa ayaklar altında. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, önce mevcut olana uyun da onu görelim” oldu.

Kısa bir süre önce Kurtulmuş, yeni anayasa'ya ilişkin partilere yapacağı ziyaretlere başladı. Kurtulmuş'un bu kapsamdaki ilk ziyareti CHP'ye oldu, Kurtulmuş ve Özel TBMM'de bir araya geldi.

İlk temas 23 Nisan resepsiyonunda yaşandı, Kılıçdaroğlu açıklama yaptı

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas TBMM'nin 23 Nisan resepsiyonunda gerçekleşti. Resepsiyonun ardından gazetecilere konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Müzakerelere kapıları kapatan bir anlayışımız olmayacak. Ama Anayasa konusu son derece hassas bir konudur. Anayasa konuşmak için Anayasa'ya uymak gerekir. Ama bugünkü şartlarda güven arttırıcı adımlar, karşılıklı iyi niyet ve Anayasa'ya tam sadakat noktasına Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşırsa biz de kendisiyle müzakereye yaklaşırız.”

23 Nisan resepsiyonundan bir gün sonra, genel başkanlık yarışında Özel'e yenilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" açıklamasında bulundu.

1 saat 30 dakika sürdü

Özel ve Erdoğan tarafından atılan karşılıklı adımlar sonrasında görüşme bugün gerçekleşti. Erdoğan ve Özel, AKP Genel Merkezi'nde saat 16.00'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Basına kapılı gerçekleştirilen görüşmeye, eski Washington Büyükelçisi ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da katıldı.

Görüşme devam ederken, görüşme ardından gerçekleştirilmesi planlan açıklama için AKP Genel Merkezi önüne kürsü kuruldu. Ancak kurulan kürsü, bir süre sonra kaldırıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapılmadı

Görüşme sonrası iki taraftan da herhangi bir açıklamada bulunulmazken, AKP Genel Merkezi'nden ayrılmakta olan Özel ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüşmeye dair açıklamada bulunulmazken, görüşmede gündeme geleceği belirtilen başlıklar ise basına yansımıştı.

Erdoğan'ın yeni Anayasa başlığını masaya getirmesi beklenirken, Özel'in de buna karşılık Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması hakkında konuşacağı belirtilmişti.

Özel'in görüşmede gündeme getireceği düşünülen diğer başlıklar arasında hayat pahalılığı, emekli ve memur maaşları ile öğretmen atamalarının olduğu iddia edilmişti.

Görüşmenin ardından DEM Parti'den ziyaret açıklaması

Özel'in Erdoğan'la görüşmesinin ardından DEM Parti heyetinin de yarın Özel'i ziyaret edeceği öğrenildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre yarın 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan görüşmeye, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz katılacak.

Kurtuluş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bugün DEM Parti'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Kurtulmuş’un ziyaretinden sonra açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bizler de DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye’nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu dönemde, elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye’de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için, mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması, antidemokratik uygulamaların ortadan kalkması, Anayasa’nın, AİHM kararlarının hükümlerinin uygulanması bizler açısından çok önemli” açıklamasında bulunmuştu.