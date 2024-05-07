İsrail Refah'ta sınır kapısını ele geçirdi

İsrailli askeri yetkililer, Mısır ile Gazze arasında insani yardım için tek geçiş noktası olan Refah sınır kapısının Filistin tarafının kontrolünün İsrail ordusu tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Bir askeri yetkili “Şu anda Refah kapısının Gazze tarafında operasyonel kontrolümüz var ve özel kuvvetlerimiz geçidi tarıyor… Önümüzdeki saatlerde olacak olan da bu. Operasyon henüz bitmedi... Bir zaman çizelgesi veremem" ifadelerini kullandı.

Gazze sınır yönetimi sözcüsü, Refah geçişinde İsrail tanklarının varlığını doğruladı. Bölgedeki yardım yetkilileri, sınır kapısından yardım akışının durdurulduğunu söyledi.

Ateşkes için yeni müzakere hazırlıkları

Diğer yandan, Hamas liderlerinin yeni bir anlaşma teklifini kabul edeceklerini duyurmasının ardından Mısır başkenti Kahire'de ateşkes konusunda yeni bir dolaylı müzakere turunun hazırlığı yapılıyor. İsrailli yetkililer, Hamas'ın şartlarının kendi temel taleplerini karşılamamasına karşın daha ileri görüşmeler için Kahire'ye bir heyet göndereceklerini söyledi.

İsrailli bir askeri yetkili, "İsrail, Hamas'ın mesajını aldı. İsrail heyeti yakında Kahire'de olacak" dedi.

Kahire'deki müzakereler, Hamas'ın ateşkes yürürlüğe girdikten sonra süresini müzakere etmek yerine ateşkesi kalıcı hale getirme taahhüdünde bulunması gerektiği yönündeki talebini İsrail'in kabul etmemesi sonucunda haftasonu açmaza girmişti.

İsrail saldırısında 11 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail ordusu, dün geç saatlerde Refah'ta Hamas'a karşı hedefli saldırılar düzenlediğini söylerken, şehirde bulunan Kuveyt Hastanesi, bugün yaptığı açıklamada, saldırılarda 11 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

Refah'a dönük harekat düzenleneceğine dair haftalardır bildirimde bulunan İsrail ordusu, dün Refah'ın doğusunda bulunan birçok mahallesindeki Filistinlilere, kara harekatı öncesinde şehrin batısı ve kuzeyindeki "genişletilmiş insani bölge"ye gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Dün erken saatlerde 100 bin Filistinlinin şehrin bir kısmından tahliye edilmesi emrini verdikten sonra doğu Refah'ta hava saldırıları düzenleyen İsrail güçleri, kentte bulunan binlerce insanın göç etmesine neden oldu.

Askeri yetkili, bu hafta başında Kerem Şalom geçiş noktasında İsrail birliklerine roket atılmasının ardından Refah'taki operasyonun hedefinin "terörist altyapı" olduğunu söyledi.

Sınırda yardım sevkiyatı kontrolü İsrail'e geçebilir

Sınır geçişinde kalıcı olarak kontrol sağlamasıyla İsrail, yardım sevkiyatları da dahil olmak üzere tüm trafiğin kontrolünü ele geçirecek. İsrailli yetkililerin söylediğine göre, sınırdaki kontroller, Hamas'ın yardım malzemelerini almasına olanak tanıyan sınır ötesi tünellere yönelik daha sonraki operasyonlar için bir "rampa" görevi görebilecek.

Biden: Refah operasyonu başlamamalı

Ürdün Kralı Abdullah, pazartesi günü özel bir toplantıda görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'a, İsrail'in Refah'taki saldırısının Filistinli sivillere yönelik "yeni bir katliama" yol açacağını söyleyerek, uluslararası topluma da acil eylem çağrısında bulundu.

Biden'sa, pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya geniş çaplı bir saldırı başlatmaması konusunda baskı yaptı. Biden, Filistinli sivilleri korumaya yönelik inandırıcı bir plan olmadan İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlememesi yönündeki talebini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin böyle bir planın görünürde olmadığını belirterek, Washington'un Refah'ta şu anda öngörüldüğü şekilde bir operasyonu destekleyemeyeceğini ifade etti.

Miller, ABD'li yetkililerin Hamas'ın ateşkes önerisine verdiği yanıtı incelediğini ve bunu "bölgedeki ortaklarla tartıştığını" söyledi.

İsrail genelinde Netanyahu karşıtı protestolar: 'Ateşkes şartlarını kabul et!'

Hamas'a herhangi bir taviz verilmesine karşı çıkan aşırı sağcı koalisyon müttefiklerinin desteğini kaybetmekten korkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dönük rehinelerin serbest bırakılması yönünde de baskı var.

Pazartesi gecesi yüzlerce İsrailli, ülke çapında gösteri yaparak hükümete Hamas'ın kabul ettiği anlaşmanın şartlarını kabul etmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 1000 protestocu Tel Aviv'deki savunma karargâhı yakınında toplanırken, Kudüs'te yaklaşık 100 protestocu "Ellerinizde kan var" yazılı bir pankartla Netanyahu'nun evine doğru yürüdü.