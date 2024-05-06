Festival yasakları üniversitelere sıçradı: Şenlik Devrim'e kapalı, parası olana açık

Festival yasaklarına valilik ve belediyelerden sonra üniversiteler de dahil oldu. ODTÜ'de bahar şenliklerinin Devrim Stadyumu'nda yapılmasına izin verilmedi, Ankara Üniversitesi'nde geleneksel İnek Bayramı kısıtılandı. Koç Üniversitesi'nde düzenlenecek festivaldeyse "parasını vermeyen izlemesin" denildi.

ODTÜ'ye 'bahar' gelmedi

ODTÜ'nün kayyım rektörü Verşan Kök, 30 yıldan uzun zamandır öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen bahar şenliğinin hem süresini kısalttı hem de şenliğin bir parçası olan Devrim Stadyumu'ndaki konserlerin yapılmasını yasakladı. Gerekçe olarak da “güvenlik ve temizlik” kaygıları olduğu öne sürüldü.

Yasaklamaya karşı öğrencilerin kitlesel tepkileri sürüyor. Binlerce öğrenci her gün hep bir ağızdan “Verşan sussun, Devrim konuşsun!” diyor.

Direnişin 12'nci gününde öğrenciler rektörlük etrafına sahne kurdu ve Moğollar grubunu davet etti. Öğrencilerin daveti üzerine kampüste konser veren grup adına konuşan Cahit Berkay, "Her zaman sizin duruşunuza saygı duyuyoruz" dedi.

ODTÜ'de direniş sürüyor

İneksiz İnek Bayramı

Geçtiğimiz yıl "güvenlik" gerekçesiyle yasaklanan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin geleneksel İnek Bayramı bu hafta sonu içi boşaltılarak yapıldı. Önceki yıllarda temsili bir imam tarafından okunan “İnek Duası” bu sene yapılmadı. Yine geçmiş yıllarda yapılan “İnek Yürüyüşü’nde bu sene inek ve konser de yoktu.

Koç: Festivale parası olan gelsin

Koç Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliği için öğrencilerden 750 lira istendi. Daha önce sembolik ücretler istenen şenlik için 3 yıldır yüksek tutarlar talep edilmeye başlandı. Şenlik alanı biletsiz öğrencilerin girmemesi için adeta ablukaya alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kampüse bariyerler getirildiği görüldü. Öğrenciler paylaştığı mesajlarda şenlik süresince yurtların pencerelerinin kapatılacağını ve balkonlarının kilitleneceğini aktardı. Parası olmayan şenlikleri izleyememesi için alınan önlemler tepki çekti.

Koç Üniversitesi'ne yerleştirilen demir bariyerler

Her şey yasak, iftar serbest

Kayyım rektöre karşı direnişin sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde ise 3 yılı aşkın bir süredir kampüs içerisinde toplu faaliyetler çeşitli engellemelerle karşılaşıyor. Öğrencilerin kayyım yönetiminine karşı protestolarına polis defalarca müdahale etti. Mezunlara hatta üniversitenin eski rektörüne kapanan kapı islamcılara açıldı. Mart ayında bir kulübün kampüste 3 bin kişilik iftar düzenlemesine izin verildi.