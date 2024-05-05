TKG’nin 'Deniz Gezmiş Tam Bağımsız Türkiye Buluşması'nda yüzlerce genç bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) gençlik örgütü Türkiye Komünist Gençliği (TKG), ülkenin kaderini ellerine almak ve tam bağımsız, egemen, eşitlikçi, laik bir cumhuriyet için; Deniz Gezmiş’in bayrağı altında toplanacağını ilan etmişti.

TKG bu kapsamda, Üç Fidan'ın 52. ölüm yıldönümünde Ankara'nın Sakarya Meydanı’nda “Deniz Gezmiş Tam Bağımsız Türkiye Buluşması” düzenledi.

Yüzlerce genç Gündoğdu Marşı söyledi

Buluşma, saat 16.00'da yüzlerce gencin bir ağızdan “Gündoğdu Marşı”nı söylemesiyle başladı.

Mitinge dönüşen büyük buluşma, Nazım Hikmet’in “Vatan Haini” ve Can Yücel’in “Mare Nostrum” (Bizim Deniz) şiirlerinin okunmasıyla devam etti.

TKP, Filistin ve Türkiye bayraklarının taşındığı buluşmaya, birçok farklı üniversite ve liseden öğrenciler de dövizleriyle katıldı. Buluşma boyunca sıkça “NATO defol bu memleket bizim!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, korkun TKP görev başında!”, “Denizlere sözümüz devrim olacak!” ve “Nehirden denize özgür Filistin!” sloganlarını attı.

'Karşı devrimle barışılır mı? Hesaplaşılır'

Miting, TKP Merkez Komite üyesi Berkay Kemal Önoğlu’nun konuşması ile sürdü. Önoğlu konuşmasında Türkiye’nin durumuna, NATO’nun izlediği politikalara ve gençleri uyuşturmaya itenlere değindi.

Önoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Gençlerimizin çoğunluğu bu çöküntüyü anlamlandırma çabası içindeler, toplum örgütsüz, toplumumuz ne yazık ki yorgun. Cumhuriyet’in çöktüğünü söyledik, Cumhuriyet’i çökertenler orada. Şimdi toplumumuzu sessiz sedasız karşı devrimle barıştırmak istiyorlar. Toplumumuz, Cumhuriyet’i yıkanlarla el sıkışmaya itiliyor. Soruyoruz: karşı devrimle barışılır mı? Karşı devrimle hesaplaşılır, karşı devrim yenilir. Yeneceğiz!

Bu mesele acildir. Bölgemizdeki gerilimler ortadadır, NATO’nun peşinden tek bir yurttaşımızın, tek bir gencimizin gitmesine, bir damla kanlarının akmasına izin vermeyeceğiz.

Uyuşturulmak istenen, yanlış taraflaşmalara meze edilen genç arkadaşlarımızı ayağa kaldıracağız, mutlaka başaracağız, en başta Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler öncülük edecek, bu bataklıktan çıkmak için arkadaşlarımıza dost eli uzatacacağız.”

Önoğlu’nun konuşmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görselleri ve NATO bayrağına sembolik olarak kırmızı boya döküldü.

Boyalı eylem sonrasında miting sonlanırken, yüzlerce genç ise sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüksel Caddesi ve Konur Sokak'ta gerçekleştirilen yürüş ile buluşma sona erdi.