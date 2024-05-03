TÜGVA yeniden gündemde: Kamu kaynaklarıyla beslenen vakfa çekilen peşkeşin kısa tarihi

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Uşak Belediyesi, AKP'den CHP'ye geçti. Yönetim değişikliğinin ardından bazı belediye binalarının bedelsiz olarak TÜGVA ve ÖNDER gibi vakıflara tahsis edildiği tespit edildi.

Uşak Belediyesi’ne ait olan bir binanın, 2017 yılında TÜGVA’ya tahsis edildiği tespit edildi. TÜGVA, 7 yıl boyunca ücret ödemeden binayı kullanırken, bina kısa bir süre önce belediye tarafından geri alındı.

Teslimin ardından binanın içinde bulunan lamba, dolap, masa vb. eşyaların kırıldığı, etrafın dağıtıldığına dair fotoğraflar kamuoyuna yansıdı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerden birisi de bina boşaltılmadan önce yazı tahtasına yazılmış olan "Bir gün tekrar geri döneceğiz!" ifadesi oldu.

500 bin TL mal varlığıyla kuruldu, tüm Türkiye'de faaliyet yürütüyor

TÜGVA, Uşak Belediyesi'nde yaşananlar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ancak TÜGVA'nın sicili oldukça kabarık.

AKP ile Gülen Cemaati'nin kavgasının kızıştığı 2014 yılında kurulan TÜGVA, AKP'nin gençlik içinde örgütlenmesi misyonuyla hareket etti. Gülen Cemaati'nin etkisini kırmak için organize edilen vakıf, başlangıçta 500 bin TL mal varlığıyla kuruldu.

TÜGVA'nın yöneticileri arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bulunurken, bu zamana kadar vakfın yönetim kurulunda birçok AKP'li milletvekili ve üst düzey yönetici, yandaş yazarlar ile bakanlar da yer aldı.

Belediyelerden ücretsiz bina tahsisleri alan, harcamaları bakanlıklar ve belediyeler tarafından karşılanan, belediyeler tarafından fonlanan, MEB aracılığıyla okullarda etkinlikler yapan ve adı sürekli torpil atamalarıyla anılan vakfa, adeta devletin tüm olanakları akıtıldı. Örneğin TÜGVA'ya kurulduktan 3 yıl sonra da Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındı.

Kurumun "partnerleri" arasında ise Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler Başkanlığı, SETA, Turkuvaz Medya Grubu, Halkbank ve Ziraat Katılım yer alıyor.

Kaynakların seferber edildiği TÜGVA, kısa bir sürede tüm Türkiye'de faaliyet yürütmeye başladı. Vakfın güncel olarak 81 il temsilciği, 571 ilçe temsilciliği, 33 adet yurdu ve onlarca kıraathanesi bulunuyor.

Kamu imkanları TÜGVA'nın önüne serildi

TÜGVA kurulduğu günden bu yana sağlanan imtiyazlar ve peşkeş çekilen kamu kaynaklarıyla sıkça gündeme geldi. Ancak 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA arasında yaşanan Büyükada krizi, vakfın kamuoyunda bilinirliğini artırdı.

İBB’nin AKP tarafından yönetildiği 2018’de, Büyükada İskelesi'nin üst bölümü, TÜGVA’ya 10 yıllığına kiraya verildi. Fakat daha sonra Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye devredildi. İBB ekipleri TÜGVA’nın tahliye kararına rağmen söz konusu alanı boşaltmadığını belirterek 6 Ekim 2021’de tahliye işlemlerine başladı.

Bunun ardından da polis ekipleri ile İBB ekipleri arasında arbede yaşandı. İskelede, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi organizasyonlar düzenlendiğinin ortaya çıkması tartışmalara neden olsa da Büyükada İskelesi’nin üst katı TÜGVA tarafından kullanılmaya devam etti.

Vakfın bilinirliği her ne kadar Büyükada kriziyle artsa da TÜGVA'ya özellikle son yıllarda sağlanan imtiyaz ve desteklerin de sonu gelmiyor: