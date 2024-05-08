Yusuf Tekin'in mülakat ısrarına AKP medyasından destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarında son yıllarda tepkiler üzerine fiilen etkisi sınırlandırılan mülakatların yüzde 50 oranında etkili olması için düzenleme yaptıklarını, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanacağını duyurdu.

Yüz binlerce öğretmen mülakatsız 68 bin atama talep ederken, atanacak öğretmen sayısı 20 bin olarak açıklandı, mülakat kaldırılmak bir yana etkisi yüzde 50 olacak şekilde düzenlemeye gidiliyor.

Açıklanan düzenlemeyle öğretmenlerin atama puanı KPSS puanının yüzde 50’si ve mülakat puanının yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenecek.

Birçok branşta atanacak öğretmen sayısı çok sınırlı tutulurken, yeni düzenleme bu branşlarda KPSS’de ilk sıralara girmeyi başaranların mülakatla elenmesinin, son sıralardakilerin mülakat puanıyla atamalarının yapılmasının da önünü açıyor.

Hürriyet gazetesi haberi bugün birinci sayfasından “Mülakatın etkisi yarıya indi” başlığıyla duyurdu.

Hürriyet, haberi ilk sayfasından böyle duyurdu.

Haberde “Mevcut uygulamada adaylar KPSS puanı ile sıralanıyordu. Barajı geçenlerin arasından atama sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılıyordu. Mülakatta alınan puana göre de atama yapılıyordu. Mülakat puanı yüzde 100 etkiliydi. Yeni sistemde de üç katı aday çağrılacak. Ancak adaylar mülakata girdikten sonra puan hesaplamasında yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS başarısı değerlendirilecek. Yani mülakatın etkisi yüzde 50 oranında azalacak” ifadelerine yer verildi.

2018'den beri esas olarak KPSS puanı dikkate alınıyordu

Oysa son 6 yıldır fiili durum öyle değildi. Öğretmen atamalarında mülakatın etkisi 2016-2017 yıllarında ayyuka çıkan usulsüzlüklere gelen yoğun tepkiler nedeniyle 2018’den itibaren kısıtlanmıştı.

Uygulamaya sokulan yuvarlama sistemi ile KPSS’de örneğin 0,5 puana sahip adayların puanı, mülakatla 0,5 puan arttırılıyor ya da azaltıyordu. Yani bu uygulama KPSS puanına göre sıralamaya mülakatın etkisini büyük oranda azaltmıştı. Ancak 2016’da çıkarılan düzenleme yine yürürlükte kalmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada bu düzenlemeye işaret ederek yeni yönetmelik değişikliğiyle mülakatın etkisinin “azaltılacağını” savundu.

Tekin "Hâlihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler tepkili: Kimsenin önüne geçmek de gerisine düşmek de istemiyoruz

Öğretmenlerse son 6 yıldır uygulamada etkisi oldukça sınırlanan öğretmen atamalarındaki mülakatın AKP’nin 2023 seçimlerindeki vaadinin aksine kaldırılmak bir yana etkisinin yüzde 50 oranına çıkarılacak şekilde düzenlemeye gidilmesine tepkili.

soL’a konuşan atama bekleyen bir matematik öğretmeni meslektaşlarının “kimsenin önüne de geçmek istemiyoruz, kimsenin gerisine de düşmek istemiyoruz, biz hak ettiğimiz sıralamada atanmak istiyoruz” dediklerini aktarmıştı.

Atama bekleyen öğretmen "O kadar yıl eğitim alıp, formasyon esnasında stajını yapıp mezun olan, sonra 3 farklı sınava giren öğretmene 'bunların hepsi yüzde 50, bir de ben yüzde 50 mülakat yapacağım' denmesi çok fazla tepki çekti" demişti.