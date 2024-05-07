Öğretmen ataması belli oldu: Kadro sayısı yetersiz kaldı, mülakatın önemi artırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklanması beklenen öğretmen atamalarına dair, "Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" demişti.

Aylardır belirsizlik içinde devam eden öğretmen atamasına dair süreç bugün netleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya dair basın açıklaması gerçekleştirdi ve öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Belirlenen atama sayısı beklenenin altında kalırken, uzun süredir tartışma konusu olan mülakat sisteminin ise atamalardaki öneminin arttığı ortaya çıktı. AKP, kamuyu öğretmensiz bırakacak, atacak az sayıdaki öğretmeni de kendisi belirleyecek.

Atama sayısı geride kaldı

Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" dedi.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Hiçbir Bakanlığa personel alımı yapılmayacak. Emekli olanlar haricinde personel alımına izin vermiyoruz” açıklaması göz önüne alındığında, açıklanan sayı, olması gerekenin altında kaldı.

2023 yılına dair raporlara göre emekli olan öğretmen sayısı 20 bin 898, istifa eden ve vefat eden öğretmen sayısı ise 2 bin 772'ydi. 2024 yılının Mayıs ayına ilişkin veriler dahil edilmemesine rağmen, Şimşek'in açıklaması göz önüne alındığında en az 23 bin 670 bin öğretmen atamasının yapılması bekleniyordu.

'Branşlar eşit önemde' demişti: Din kültürüne 1594 atama

"Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir" diyen Tekin, en çok atama yapılacak beş branşı da açıkladı.

Açıklamaya göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için1594 ve İngilizce öğretmenliği için de 968 atama gerçekleştirilecek.

Branş bazlı kadro ilanına göre; fen bilimleri öğretmenliğine 305, ilköğretim matematik öğretmenliğine 174, lise matematik öğretmenliğine 317, fizik öğretmenliğine 283, kimya öğretmenliğine 468 ve biyoloji öğretmenliğine 167 kadro verildi. Söz konusu branşlar, en az kadro verilen branşlar arasında yer aldı.

Öte yandan din kültürü öğretmenliğine verilen 1594 kadronun ise neredeyse tüm fen branşlarının toplamı kadar olması dikkat çekti.

KPSS ve mülakat ile hesaplanacak

Tekin'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık da uzun zamandır tartışma konusu olan mülakat sistemi oldu.

Tekin, "Şu anda hale hazırda sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla KPSS skorunun yüzde 50'si ve mülakatın yüzde 50'si olarak hesap edilecek bir düzenlemeyi Resmi Gazete'ye göndereceğiz" açıklamasında bulundu.

Daha öncesinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle tepkiyle karşılanan mülakat sistemine 2018 yılında kısıtlama getirilmişti. Uygulamaya sokulan yuvarlama sistemi ile 0,5 puana sahip adayların puanı, mülakatla 0,5 puan arttırılıyor ya da azaltıyordu.

Yılan hikayesine dönen mülakat tartışması

2023 yılında gerçekleştirilen seçimlerin öncesinde, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülakatın kaldırılacağı vaadinde bulunmuştu. Ayrıca Erdoğan'ın seçim beyannamesinde mülakatın kaldırılacağı belirtilmişti.

Seçimlerin ardından Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini, öğretmen alımlarında yapılacak mülakatın kamera kaydı altına alınacağını söylemişti. Tekin, Erdoğan'ın seçim beyannamesinde mülakatın kaldırılacağının yer aldığının hatırlatılması üzerine verdiği cevapta "Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları, mülakat gibi yapmaya karar verdik" demişti.

Tekin'in mülakata dair açıklamalarının ardından, Erdoğan ise konuya ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Görevin gerektirdiği hallerde hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz."