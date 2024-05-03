Denizli KYK yurdu yemekleri şikayet edildi: Denetim sırasında yine pislik çıktı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kaldığı Pamukkale KYK Kız Öğrenci Yurdu yemeklerinden çıkan pislikler pes dedirtti.

Öğrenciler yemeklerden inşaat malzemesinden böceğe kadar birçok pisliğin çıkmasını yurt yönetimine şikayet etti. KYK'den yetkililerin yemekleri denetime geldiği akşam yemeğinde yine pislik çıkması ise şikayetlerin haklı olduğunu gösterdi.

Yetkililer sürecin takipçisi olacaklarını belirtirken soL'a konuşan öğrenciler yemekhane şirketinin daha geçtiğimiz ay değiştiğini ifade etti.

'Denetim sırasında yine pislik çıktı'

Denetimler sırasında yine pislik çıktığını ifade eden öğrenciler yaşanan sorunların çok uzun süreden bu yana devam ettiğini, zaman zaman şirket değiştiğinde ilk zamanlar sorunun düzeldiğini ancak süreç içinde yine aynı sorunların baş gösterdiğini söylüyor.

Öğrenciler "Sorunlar devam ediyordu. Biz de yurt yönetimine şikayet ettik. Ardından iki gün önce akşam yemeğinde 'yetkililer geldi' dediler. Biz yemek yiyorduk, yemek sırasındaydık. Yetkililer öğrencilerle ilgileniyordu, yemeklere dair sorular falan soruyorlardı. İşte pislik falan çıkmış diye. Biz de evet falan derken bir öğrenci o esnada 'Bakın burada yine çıktı' dedi. Üstelik bir kişide de değil. Üç dört kişinin yemeğinde aynı anda çıktı. Yetkilerin gözleri önünde oldu" diyor.

Soruşturma açıldı ama: 'Denetimden sonra sorunlar yeniden başlıyor'

Konuya dair hem KYK yönetimi hem de Denizli Valiliği tarafından soruşturma ve incelemeler başlatıldığı öğrenildi.

"Bu sürekli tekrar ediyor. Bazen sorunlar çözülüyor. Denetim oluyor ya da şirket değişiyor. Sonra bir ya da iki ay sorun yok. Ama aradan zaman geçince yeniden sorunlar başlıyor. Öğrenciler olarak alıştık artık her gün pislik çıkmasına. Bazen de pişmemiş şeyler çıkıyor. Tavukların bazen çiğ olduğu durumlar yaşandı. Salyangoz da çıktı kurt da. Çoğu öğrenci artık yurt yemeklerinden yemek yerine dışardan bir şeyler alıyor. Doğal olarak bu seçenek hem sağlıksız hem de daha maliyetli oluyor. Bu sorunlar için bize dilekçe yazın dediler. Yazdık. Bekliyoruz" diyen öğrencilerse sorunlara çözüm talep ediyor.