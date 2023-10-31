Asansör faciasının yaşandığı yurdun öğrencilerine pis ve pişmemiş yemek verdiler

Geçtiğimiz hafta Aydın'da Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bir asansörün düşmesi nedeniyle Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş ve asansörü yapan firmanın sahibi gözaltına alınmıştı.

Aydın'da yaşanan asansör faciasından sonra yine aynı yurtta ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin yerleşkesinde bulunan KYK yurdunda kalan öğrencilere dün akşam yemeğinde pişmemiş yemek servis edilirken yemeğin içinde de pislik çıktı.

Konuya dair soL'a konuşan bir öğrenci "Gerçekten bıktık. Bizimle dalga geçiyor olmalılar. Arkadaşımızı kaybetmenin üzerinden bir hafta geçmemişti ki şimdi de yemeklerden pislik çıktı. Yemek pişmemişti. Çok bir şey talep etmiyoruz. İnsan gibi hak ettiğimiz bir öğün yemek bu. Neyi yapamıyorlar anlamış değiliz" diyor.

Yemeklerden çıkan pislikler öğrenciler tarafından fotoğrafı çekilerek şikayet dilekçesi oluşturuldu.

"Toplu bir şekilde CİMER'e yazacağız"

30 Ekim akşamı yaşanan olayda akşam yemeğinde pislik çıktığını ifade eden bir öğrenci, "Ne yaparlarsa yapsınlar kimse bilmeyecek ve yanlarına kâr kalacak sanıyorlar. Zeren'i kaybettik ama devamı gelmeyecek. izin vermeyeceğiz. Biz yurtta kalan öğrenciler olarak karar aldık. Toplu bir şekilde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edeceğiz" sözleriyle yaşadıkları sorunu anlatıyor.

Öğrencilere verilen yemeklerin pişmediği ifade ediliyor

'Artık her şeyi belgeliyoruz'

soL'a konuşan öğrenci, "Zeren'in ölümüne kadar gerçekten kanıksamıştık her şeyi. Ama Zeren'in ölümü bizi sanki bir uykudan uyandırdı. Ben mesela sürekli şikayet edip duruyordum. Dilekçe yazıyordum. Mail atıyordum. Kimse yüzümüze dahi bakmıyordu. Ama artık bir sorun mu yaşadık. Hemen fotoğrafını çekiyoruz. Mesela yemekler. Eskiden olsa fotoğrafını dahi çekmezdik ki. Kanıksamıştık artık. Bu seferki de ilk değil zaten. Daha önce onlarca kez benzer şeyler yaşandı. Yemekhanemizde kedi köpek geziyor. Hayvanlar yemeklerin üzerinde geziniyor. Ancak bundan sonra buna izin vermek istemiyoruz. Temiz, karnımızın doyacağı bir yemek bizim hakkımız. Şirket bunu sağlayamıyorsa soruşturulsun gerekirse sözleşmesi feshedilsin. Sıcak, temiz, karnımızın doyduğu bir yemek istiyoruz. Fazla bir şey değil" diyor.

Asansör faciasından sonra yetkikilerden biraz olsun bu tür sorunlara çeki düzen vermelerini beklediklerini ifade eden öğrenciler sorunların devam ediyor oluşuna tepki gösterirken yaşanan sorunlara dair acil çözüm talep ediyor.